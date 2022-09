Scandal la Cigîrleni. Primăria şi un localnic luptă pentru dreptul de proprietate asupra unei fântâni artezienie

Scandal în satul Cigîrleni din raionul Ialoveni. Primăria şi un locuitor din sat luptă pentru dreptul de proprietate asupra fântânii artezienie care asigură o bună parte din gospodării cu apă la robinet. Bărbatul spune că fântâna se află pe proprietatea lui şi cere autorităţilor dreptul de gestiune şi achitarea unei taxe lunare pentru arendă. Primăria pune la îndoială modul prin care fântâna arteziană a ajuns în proprietatea lui. Între timp, sătenii stau fără apă în robinete, după ce bărbatul a oprit pompa fântânii. S-a întâmplat la 24 august, când peste 100 de gospodării din satul Cigîrleni nu mai au acces la fântâna arteziană.î

Oamenii au încercat să se descurce cum pot, iar timp de două zile au fost nevoiţi să care apa cu găleţile sau să o aducă cu maşinile de la kilometri distanţă. După două zile, bărbatul a repornit pompa.



"Cine nu are fântâni, era greu aduceau cu canistrele, două zile. Poate or ajunge la o înţelegere, cum să ia. Noi am pus bani, am tras ţeava centrală. Lumea a pus, dacă făcea din contul lor, atunci era altă problemă", a spus o femeie.



"Am scos apă de la fântână şi ne-am descurcat, două zile nu a fost apă. Domnul primar a fost la faţa locului, s-a adunat lume, ne-a făcut adunare şi s-a clarificat situaţia", a menționat o localnică.



"Aduceam cu maşina, cu canistrele, ne băiam, iată facem reparaţie de praf nu ne puteam spăla. Aşa încetişor cu o lingură de apă cum s-ar spune", a explicat un bărbat.

Autorităţile locale susţin că au avut semnat până în 2019 un contract de gestionare a fântânii arteziene cu mama bărbatului prin care Primăria îi achita lunar 1000 de lei. După ce aceasta a decedat, nu a semnat alt contract, deoarece niciunul dintre copiii săi nu a prezentat dreptul de moştenitor. Acum însă bărbatul a depus şi o solicitare la consiliul local.



"Din discuţia verbală dumnealui ar dori suma de 8000 de lei. Obligatoriu va fi inclusă în ordinea de zi această întrebare, dumnealui este invitat şi vor fi dezbateri pe subiectul dat. Cu siguranţă vor fi dezbateri şi din partea lui şi din partea consilierilor", a declarat Sergiu Erizanu, primarul satului Cigîrleni.

Primarul localităţii mai spune că există acte care demonstrează că fântâna arteziană a fost trecută în proprietatea Primăriei Cigârleni în 2000. Abia în 2011 bunul a ajuns în proprietatea mamei bărbatului în circumstanţe necunoscute. Autorităţile locale susţin că s-ar putea adresa în judecată. Unii locuitori ai satului cred că la mijloc este o ilegalitate comisă pe vremuri de mama bărbatului, care activa contabil la asociaţia agricolă.



"Acolo s-au făcut toate neregulile, a fost cu mâna pe documente şi ea şi-a făcut proprietate, pe urmă a devenit cota lor", a spus o femeie.

"Aşa se spune că e a lui, dar de unde s-a luat că e a lui. Iată maşina asta poate să fie a noastră, dar fântânile artiziene trebuie să fie a satului. Am dat ruble toţi, am tras apă, am făcut, dar ei hop şi vor şi bani, aşa nu se face", a declarat un bărbat.

Fostul şef al întreprinderii agricole din sat susţine că la mijloc s-ar putea afla o greşeală în acte.

"Să fi fost un om de rând nu se mai anina nimeni, dar aşa dacă a fost contabil, numaidecât cineva caută nod în papură. Întrebarea aici, cred că judecată o să hotărască, sentinţa finală, cine e proprietar", a precizat Dumitru Munteanu, fost şef al întreprinderii agricole.

Am încercat să vorbim cu bărbatul care se declară proprietarul fântânii arteziene, însă acesta nu a răspuns la telefon. Totuşi, recent acesta a scris pe o reţea de socializare că fântâna arteziană se află în proprietatea sa. El mai spune că a fost nevoit să sisteze aprovizionarea cu apă din cauza refuzului autorităţii locale de a semna cu el un contract de transmitere în gestiune a acesteia, cu achitarea plății lunare de 1000 lei. Bărbatul mai scrie că a reconectat fântâna arteziană şi e dispus să discute cu autorităţile. Totuşi acesta susţine că dacă nu va ajunge la o înţelegere cu Primăria, o va transmite unui nou proprietar. Sătenii au depus o plângere la poliţie, iar oamenii legii susţin că au înregistrat cazul şi desfăşoară investigaţii pentru a stabili toate circumstanțele. În satul Cigîrleni, raionul Ialoveni, funcţionează trei fântâni arteziene care asigură cu apă în jur de 2 400 de oameni.