Scandal la Centrul de Sănătate din Hîncești după demiterea directorului interimar al instituţiei

Scandal la Centrul de Sănătate din Hîncești după decizia Consiliului Raional de a-l demite din funcție pe directorul interimar al instituţiei. Motivul ar fi mai multe plângeri parvenite pe numele acestuia. Natalia Saharov, care a activat la acest centru aproape 20 de ani, spune că nu este de acord cu această hotărâre.”Nu mi s-a argumentat o cauză clară. Am înțeles că avem careva carențe în activitatea managerală. Din acest motiv sunt demisă."”Ştiu că-i medic foarte bun, medic de familie. Însă, vă spun că sunt suspiciuni în privința conducerii, manageriale a ei. Am luat act de toate demersurile care erau puse, de toate plângerile care erau.”Angajaţii centrului au păreri împărțite despre demiterea colegei lor.”A fost eliberată nemotivat femeia.””Nouă ne pare rău că consiliul a atacat așa dur, urât și nedrept, fără ca să se consulte cu colectivul. Fiindcă colectivul nostru este baza la consilieri, nu consilierii baza noastră.””E medic foarte bun, ca specialist, ca manager și ca conducător.””Foarte de acord. Pentru că aici sunt multe încălcări. Eu lucram pe un salariu, însă prietenele ei pe patru salarii.””Așa trebuia. Conform legii, trebuia să întrerupă contractul, să anunțe funcție vacantă de director și s-a făcut lucrul acesta.”Acum, Centrul de Sănătate din Hâncești are un nou șef interimar.”Indignarea este foarte mare. Nu am fost anunțați preventiv. Noi suntem toți colegi, noi muncim și am făcut o echipă și această echipă nu-i atât de ușor să o menții. Până la concurs, doamna Natalia putea să rămână ca să nu fie haosul acesta.”Şi Primarul din Hâncești susține că decizia autorităţilor raionale este una pripită.”Nu mi se pare corect, deoarece în această criză pandemică și la Hâncești este cod roșu, să faci așa schimbări acum pe moment. Că nu s-a făcut concursul la timp, asta nu depinde de șeful interimar.”Conform procedurii, urmează să fie organizat un concurs pentru a alege un nou director.