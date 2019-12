SCANDAL la Centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost. Administraţia, ACUZATĂ că fură mâncarea beneficiarilor

Scandal la Centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost din Chişinău. Câţiva beneficiari acuză administraţia instituţiei că le-ar fura mâncarea. Mai mult, aceştia ar fi fost daţi afară în prag de iarnă, fără niciun motiv. Nemulţumiţi, ei au venit în faţa Primăriei să ceară socoteală autorităţilor. Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici a anunţat despre iniţierea unei anchete de serviciu.



Victor Prodan a stat la Centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost mai mult de o lună. El a fost dat afară pe motiv că este agresiv şi nu respectă regulile din instituţie. Bărbatul acuză administraţia că fură mâncarea beneficiarilor şi nu-i lasă să intre în interior după o anumită oră.



"Mâncarea se fură. Nu dau la oameni mâncarea care ar trebui s-o dea. Ne lasă afară la îngheţ, să îngheţăm. După ora 20:00 să nu intre nimeni. Se poartă brutal cu noi. M-o alungat fără motiv, au zis că eu îs agresiv, dar nu", a spus un beneficiar.



A fost dată afară şi această femeie. Doar că ea susţine că era hrănită bine la Centrul de triere: "Ne-au spus să ne ducem unde vrem noi. Motive nu au niciunul. Eu făceam curăţenie acolo, era cald şi bine, ne hrăneau foarte bine. "



Directorul interimar al Centrului de găzduire a persoanelor fără adăpost neagă acuzaţiile. Onisim Harea susţine că mâncarea pentru cei plasaţi în Centrul de triere este livrată de o companie de catering, în funcţie de numărul de persoane care se află în acel moment, iar să furi mâncarea, este practic imposibil.



"Cum s-o furi, doar n-o să ieşi cu căldarea de aici. Mâncarea se aduce de către firmă şi se deserveşte pe porţii şi atât. Şi iarna, şi vara sunt hrăniţi absolut toţi şi nu li se refuză. E imposibil să furi produse, doar ele se pregătesc în altă parte. Astăzi la noi vor veni trei consilieri de la Primărie să discutăm pe acest subiect", a declarat Onisim Harea, directorul interimar al Centrului de triere.



Viceprimarul Capitalei Angela Cutasevici a declarat că Primăria va monitoriza acest caz: "Acum vom avea o anchetă de serviciu, pe fiecare caz în parte. Vom asigura integrarea socială a acestor persoane, aţi văzut că sunt ambii din 71 şi vom vedea în ce măsură îi putem asigura cu un loc de muncă, vom lua situaţia în complexitatea ei".



Centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost a fost fondat în anul 2004. Acesta are o capacitate de 100 de locuri.

