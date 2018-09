Scandal la Căplani. Sătenii se plâng de mizeria din curtea unui consătean care creşte o sută de porci

De câţiva ani suportă duhoarea şi mizeria din curtea unui consătean care creşte pe lângă casă aproape o sută de porci.

E vorba despre mai mulţi oameni din satul Căplani, raionul Ştefan-Vodă, care se plâng că în ultima perioadă proprietarii fermei au devenit şi agresivi.



"Aseară doi porci de-ai voştri au fost la mine în ogradă şi şoareci vin de la dstră. -Care şoareci măi? Eu nu am şoareci!"



Oamenii sunt nemulţumiţi că familia Cebotari nu îşi mută ferma la marginea satului.



"Este putoare, deschidem fereastra, iată cu copil mic, aer în casă nu avem. Şoareci maşcaţi. Păsările sunt distruse"



"Vine apa şi iată noi avem fântână din care bem apă. Putoarea asta nu-i bună"



Aliona Cebotari spune că, acum trei ani, a cumpărat un teren la marginea satului unde ar putea să mute ferma de porci, dar nu are bani ca s-o construiască.



"Nu ne ajung resurse, o să vină băiatul, s-a dus peste hotare să facă bani şi o să facă şi o să mute ferma. Noi ţinem la pământ şi noi deşeurile le ducem la noi la pământ", a spus o locuitoare a satului Caplani, Ştefan Vodă, Aliona Cebotari.



Sătenii se mai plâng că proprietarul i-ar fi ameninţat şi cu bătaia.



"I-am făcut observaţie că el ţine foarte mulţi porci şi îi un miros tare tare neplăcut în mahala, la care răspunsul lui a fost numai prin bătaie împreună cu feciorsu."



"Muşte, îi imposibil, şobolani. Cu omul asta e imposibil de vorbit ceva, el ii increzut foarte tare, nu stiu pe cine are, că el ţipă că ne închide la toţi gurile"



Joi câţiva angajaţi ai Inspectoratului Ecologic de Stat au ajuns la gospodăria lui Ion Cebotari pentru a analiza situaţia. Proprietarul a refuzat însă să-i primească, pe motiv că în sat e carantină din cauza pestei porcine. Mai mult, el neagă că ar creşte aproape 100 de porci. Cu toate acestea, el a promis sătenilor ca până la iarnă va muta ferma de lângă casă.



"A fost medicul şi i-a numărat am avut 27 de capete. Eu îţi dau garante că până la anul nou nici unul nu-i" , a spus proprietarul minifermei, Ion Cebotari.



Potrivit autorităţilor locale, familia Cebotari riscă să fie amendată.



"Cred că o să ia măsurile necesare de a lichida total această minifermă care o deţine el. Dumnealui până acum dacă nu a mutat înseamnă că o să luăm măsuri aspre", a spus secretarul consiliului din satul Căplani, Maria Cociug.



În satul Căplani locuiesc aproape 2.000 de oameni.