Scandal la biserica din Filipeni: Preotul Ioan, pus să aleagă între biserică și primărie

Preotul şi profesorul de religie din satul Filipeni, raionul Leova, este şi primarul satului Puhoi, raionul Ialoveni, de mai bine de un an. Ioan Goreanu face naveta de între cele două localităţi, deşi, potrivit canoanelor, funcţia de primar este incompatibilă cu cea de preot. Mitropolia Moldovei i-a cerut să aleagă una din cele două şi pentru că nu a făcut-o, a vrut să-l lipsească de parohie. Enoriaşii, însă, i-au luat apărarea.Scandalul a început în 30 septembrie, atunci când reprezentanţii Episcopiei de Comrat şi Cahul a Mitropoliei Moldovei au venit la Filipeni pentru a-l scoate pe părintele Ioan din biserică. Dar enoriaşii s-au împotrivit."Eu v-am rugat să părăsiţi satul Filipeni, pentru că lumea din satul Filipeni nu vă doreşte! Vă dorim o zi bună şi la revedere!După ce şi-au păstrat preotul, credincioşii din Filipeni vor să treacă parohia din subordinea Mitropoliei Moldovei în cea a Basarabiei. Deşi locuieşte în satul Puhoi, raionul Ialoveni, oamenii spun că el slujeşte de 5 ani în biserica lor şi a reuşit să facă multe pentru comunitate."Nu avem nicio obiecţie. Atunci când sunt sărbători religioase vine, când sunt înmormântări, toate ritualurile le face la timp. ""Mereu este la slujbe, mereu este aici când este nevoie. Îşi face treaba conform cerinţelor pe care le are. Au reuşit renovarea bisericii, după cum vedeţi, a muncit la renovarea bisericii. Acum lansează un proiect de construire a cantinei sociale. "Atunci când nu ţine slujbe şi nu predă la Filipeni, părintele Ioan parcurge aproape 120 de kilometri până în Puhoi. Viceprimarul localităţii spune că Ioan Goreanu reuşeşte să administreze satul aşa cum se cuvine. Totuşi, el este în concediu din cont propriu din 1 octombrie."Avem deja un an şi eu nu am simţit că este primarul sau că nu este primarul. Orice întrebare se rezolvă. Nu este primarul, sunt eu."Dacă locuitorii din Filipeni spun că nu e o problemă ca părintele lor să fie şi primar, cei din Puhoi nu văd cu ochi buni acest lucru."Dacă eşti preot, preot rămâi, dacă eşti primar, primar rămâi, dar nu duminica la biserică, iar duminică, îţi faci... ""Să nu adauge politica, primăria cu preoţia."Pentru că nu era nici la biserică, nici la primărie, l-am căutat pe Ioan Goreanu acasă, la Puhoi. Ne-a întâmpinat preoteasa, care spune că scandalurile din ultima perioadă l-au afectat pe părinte şi că acesta nu ne poate oferi un interviu. Totuşi, ea susţine că soţul ei se isprăveşte cu cele două funcţii, de aceea Mitropolia nu ar fi trebuit să-i ia parohia."Lumea s-a mobilizat singură, ei s-au adunat pe reţelele de socializare. Părintele a fost invitat el acolo, pentru că cei de la Mitropolia Moldovei vin să ia biserica în primire."Reprezentanţii Episcopiei de Cahul şi Comrat susţin că scandalul s-a iscat de la ideea părintelui de a trece parohia din Filipeni din subordinea Mitropoliei Moldovei în cea a Basarabiei."Am înţeles că totul a fost, de fapt, un scenariu în care oamenii au fost rugaţi să susţină trecerea bisericii la altă Episcopie. Deci nu a avut alt scop acest act, dumnealui trebuia să facă doar un pas în interesele Mitropoliei Basarabiei."Soţia părintelui Ioan a confirmat că acesta intenţionează să treacă parohia în subordinea Mirtopoliei Basarabiei, dar a precizat că decizia aparţine enoriaşilor din Filipeni. Acelaşi lucru ni l-a spus şi secretarul Mitropoliei Basarabiei, Andrei Bucliş, care susține că a primit o solicitare în acest sens. Potrivit lui, preotul ar fi fost intimidat de reprezentanţii Mitropoliei Moldovei. Cei din urmă au negat acest fapt.