Scandal la Anenii Noi din cauza unei cariere de nisip. Pereţii caselor crapă din cauza camioanelor

Scandal în jurul unei cariere de nisip din apropierea satului Beriozchi, suburbie a oraşului Anenii Noi. Localnicii se plâng că din cauza vibraţiei provocate de maşinile de mare tonaj, pe pereţii caselor au apărut fisuri."- Poftim, poftim sus, poftim mai sus. Şi încolo tot este.- Şi în casă aveţi crăpături?- În casă tot este. ""Peretele de la casă, aşa s-a dus, la fiecare. La fiecare a plesnit."Oamenii spun că maşinile de mare tonaj le deteriorează şi drumul proaspăt reabilitat."- Cu el nu are sens de vorbit.- Oamenii se cam tem de dânsul?- Da, da, da. El cam oleacă ţine crâşa. Şi acolo, în poliţie are neamuri. "Autorităţile locale susţin activitatea agentului economic ar fi ilegală. Potrivit primarului oraşului Anenii Noi, Alexandru Maţarin, cariera a fost fondată în 2017, pe un teren de un hectar. După ce zăcămintele s-au epuizat, agentul economic a decis să se extindă şi a solicitat autorităţilor schimbarea destinaţiei pentru alte loturi agricole pe care le are în proprietate. A primit însă refuz, din motiv că acesta nu ar fi readus terenul exploatat la starea iniţială.Totuși, agentul economic şi-ar fi extins cariera fără acordul autorităţilor, inclusiv pe un teren al primăriei oraşului Anenii Noi."Au identificat faptul că au intrat pe terenurile vecine cu cariera, inclusiv şi pe o parte a terenului care aparţine unităţii administrativ- teritoriale Anenii Noi. Poliţia se ocupă de cazul dat cu implicarea specialiştilor de la Ministerul Mediului", a declarat primarul oraşului Anenii Noi, Alexandru Maţarin.Am încercat să discutăm cu muncitorii pe care i-am întâlnit la carieră, însă aceştia au refuzat să ne ofere un interviu."Aţi putea opri puţin tehnică să vorbim cu dumneavoastră? Spuneţi-ne, vă rog fumos, domnule, aveţi dreptul să extrageţi nisip aici? "Proprietarul carierei de nisip, Valeriu Răciulă, a refuzat să ne ofere un interviu şi ne-a spus că va veni luni cu o reacţie privind acuzaţiile care i se aduc. Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi a confirmat că a iniţiat în data de 9 august o anchetă în acest caz şi tot în aceeaşi zi a venit cu o interpelare la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. Şeful Direcţiei control geologic şi resurse funciare din cadrul instituției, Gheorghe Roşca, ne-a îndemnat să revenim luni cu un apel pentru a ne oferi detalii despre mersul anchetei.