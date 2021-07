Scandal între vecinii din blocul în care locuiește Maia Sandu. Un bărbat și-a amenajat un foișor pe acoperiș

Scandal între vecinii din blocul în care locuiește şeful statului, Maia Sandu. Mărul discordiei este un foișor care ar fi fost amenajat ilegal pe acoperişul comun de unul dintre locatari. Potrivit vecinilor, acesta ar organiza aici petreceri cu muzică şi chiar grătare. Cel mai mult are de suferit o femeie care locuieşte la ultimul etaj.Nadejda Paida spune că de mai mulţi ani este în conflict cu vecinul care deseori organizează petreceri deasupra apartamentului ei. Nimic nu l-ar intimida, nici chiar angajaţii SPPS care păzesc scara vecină în care se află apartamentul şefului statului, Maia Sandu."Oamenii chiar mă sfătuie să mă adresez Maiei Sandu, ea locuieşte alături, e vecina ta. Iată ea trăieşte în prima scară."Femeia îşi acuză vecinul că i-ar fi deteriorat acoperişul, iar acum, la fiecare ploaie, apartamentul îi este inundat."Vecinul este vinovat. Ei au stricat. Au exploatat incorect acoperişul care e moale şi nu a rezistat. Săptămâna trecută am chemat specialiştii. Mi-au spus că 12 mii costă acest acoperiş."Proprietarul foișorului, Ştefan Radu ne-a spus la telefon că nu are autorizaţie pentru o astfel de construcţie."Oficială nu am, cinstit vă spun. Dar doamnei Nadejda, eu de când ea este aici, numai am ajutat-o. Şi i-am lipit, şi i-am făcut, şi i-am tencuit. Acoperişul se deteriorează cu anii. Trebuie reparat, deja 20 de ani nu e reparat acolo acoperişul."Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, afirmă că nu ştia despre această situaţie."Evident că vom verifica şi vom emite prescripţii pentru demolare. În cazul în care nu se va conforma proprietarul, va fi demolată forţat. "Am cerut o reacţie şi din partea Serviciului Protecţie şi Pază de Stat. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Olga Baciu, ne-a comunicat că SPPS cunoaşte despre acest foișor. Ea a menționat că agenții de pază monitorizează situația, iar în prezent, securitatea președintelui Maia Sandu nu este pusă în pericol.