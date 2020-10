Scandal între vecini: mărul discordiei, o construcţie aflată în reparaţie în centrul Capitalei

Casa Galinei Keleş are doi pereţi comuni cu imobilul care este reparat."Se simţea cum se zguduia peretele. Eu am luat copilul şi l-am dus în altă cameră. Vreau să spun că aşa lucrări capitale nu se fac atunci când cineva se află în casă, mai ales că sub peretele acesta era şi copilaş micuţ", a spus locuitoarea Capitalei, Galina Keleș.Femeia susţine că joi a discutat cu viceprimarul Victor Chironda, care i-ar fi spus că lucrările de construcţie a mansardei urmează să fie sistate, lucru care nu s-a întâmplat. Contactat de noi, arhitectul-șef al orașului, Svetlana Dogotaru, ne-a comunicat că totul este legal şi nu există temei pentru anularea autorizației pentru construcţie. Victor Chironda nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu."Ieri a fost domnul Chironda şi el a spus că această autorizaţie are cu totul alt context, nu coincide, nu coincide cu procura de la notar, declaraţia şi aşteptaţi azi, mâine că se pregătesc documentele pentru sistare. Azi au început iarăşi lucrările, eu m-am pus între maşină, doar aşa am putut să stopez", a spus locuitoarea Capitalei, Galina Keleș."După proiect, este amenajarea spaţiului apartamentului privat, prin mansardare, în scopul utilizării cu destinaţie nelocativă", a spus directorul companiei de construcţie, Sergiu Ursu.În timpul realizării reportajului am fost contactaţi de avocatul persoanei care renovează clădirea."Conform legii 163 din 9 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, această lege nu prevede un drept Primăriei sau altor organe o procedură de sistare sau anulare a autorizaţiei. Aceasta autorizare poate fi anulată numai prin instanţă de judecată", a spus avocatul Aureliu Colenco.Autorizaţia pentru renovarea clădirii şi construcţia mansardei a fost emisă în luna august.