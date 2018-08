SCANDAL între doi soți din Hânceşti. Un bărbat îşi acuză soţia că vrea să-i ia copiii cu forţa (VIDEO)

Îşi acuză soţia că ar vrea să-l lipsească de drepturile părinteşti în mod abuziv. Este vorba despre un bărbat din Hânceşti, care se plânge că este nevoit să se apere. Aşa cum, spune el, consoarta sa ar vrea să plece din ţară împreună cu copiii minori. Lucru, cu care acesta nu este de acord.

Potrivit bărbatului, scandalul dintre ei durează de mai mult timp. Recent însă, cu toţii au ajuns la poliţie: "Vrea să ia copiii cu forţa. M-a anunţat şi m-a preîntâmpinat că va părăsi ţara, va lua copiii, dacă nu o să îndeplinesc condiţiile care mi le impune".



Cei doi copii, cu vârstele de 2 şi 4 ani, locuiesc la părinţii bărbatului, cu tatăl lor.

Acum o săptămână, situaţia s-ar fi agravat, afirmă el. Soţia ar mai fi avut o tentativă să plece peste hotare. Doar că, de această dată, împreună cu mama sa, în Rusia.



"Dânsa a făcut isterie, a strigat, a înjurat, a învinuit, a numit cu cuvinte urâte, tot în prezenţa copiilor. A încercat să oprească maşini de ocazie, să urce copiii, să se deplaseze în direcţie necunoscută. Am apelat la poliţie, poliţia a venit, am mers la Inspectoratul de Poliţie, unde am fost ţinuţi pentru 4 ore fără careva condiţii, copii s-au aflat acolo, erau epuizaţi", a spus bărbatul.

Reporterii de la Unitatea de Gardă au încercat să ia legătura cu soţia bărbatului pentru a afla poziţia ei, însă, aceasta nu a răspuns la telefon câteva zile consecutive.

Ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Hânceşti, Cristina Vicol, a declarat că femeia şi mama sa au depus câte o plângere la poliţie în vederea stabilirii unui grafic de vizite la copii.

Deocamdată, nu a fost luată nicio decizie.

Mai multe detalii în cadrul emisiunii Unitatea de Gardă de la Canal3.