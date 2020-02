Scandal într-un pasaj subteran din Capitală: comercianţii nu vor să părăsească spaţiile închiriate

Scandal în pasajul subteran de la intersecţia străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Comercianţii care închiriază spaţii acolo sunt nemulţumiţi că primarul general al Capitalei le-a cerut să le elibereze în cinci zile, pentru începerea lucrărilor de reparaţii. Mai mult, municipalitatea acuză arendaşii că au datorii de 13 milioane de lei.Reprezentanții Asociației Obștești „Subterane Centru” susțin că de ani de zile cer municipalității să le semneze contracte de lungă durată ca să poată face investiții în reparația și întreținerea trecerii subterane."Noi ne-am adresat referitor la investiții, reparație, amenajarea oraşului. Nu ne-au răspuns, dar şi ne-au ignorat total. Am scris la primărie timp de 12 ani. Unde veţi duce cei 300 de oameni care lucrează acolo? Primăria le va cumpăra bilete în Italia, Portugalia, Spania sau îi vor trimite să lucreze ca măturători la Piața Centrală."Viceprimarul Victor Chironda e de părere că mulţi fac afaceri profitabile pe spaţiul public, dar plătesc taxe foarte mici la primărie."Noi descoperim că mulţi agenţi economici fac business-uri de milioane pe contul spaţiului public. Sunt în același timp şi milionari şi oameni cu o marjă de milioane, care au reţele întregi de gherete. Şi ştiţi cât plătesc acest spaţiu comercial? Bănuți. Un deţinător de gheretă plăteşte trei mii de lei pe an. Un deţinător de pavilion de staţie de transport public de o sută de metri pătraţi plăteşte 10 mii de lei."Anunţul primarului privind parteneriatul public-privat pentru reparaţia pasajelor subterane e criticat de unii consilieri locali. Preşedintele fracţiunii PAS din Consiliul Municipal Chişinău, Vasile Grădinaru, susţine că lucrările nu sunt atribuite legal."Din păcate deja se ştie şi beneficiarul. Cu toate că noi acolo trebuie să avem o procedură care trebuie să treacă prin Consiliul Municipal. Oameni ştiu şi suma care va fi investită şi cine este agentul economic. Care deja le-a spus deja unde să se apropie pentru a încheia contract. Se vehiculează despre un milion de euro."Viceprimarul Ilie Ceban spune că nu ştie nimic despre acest lucru."Eu nu știu de unde a luat domnul Grădinaru. Nu pot să ştiu. Deci în ziua în care domnul primar a fost în inspecţie în subterană respectivă dumnealui a spus că costurile s-ar ridica la aproximativ un milion de euro, ar pute să fie şi un milion jumătate."Edilul Capitalei Ion Ceban a promis în campania electorală că va repara în perioada mandatului său toate pasajele subterane din oraş. Însă în bugetul Capitalei pe acest an nu este prevăzut niciun leu pentru aceste lucrări. În Capitală sunt 18 pasaje subterane, dintre care 10 sunt date în chirie agenților economici.