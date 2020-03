SCANDAL în sectorul Buiucani. Demolarea unei construcții private îi nemulțumește pe mai mulți locuitori din zonă

Demolarea unei construcții private de pe strada Vissarion Belinski din Capitală îi nemulțumește pe mai mulți locuitori din zonă.

Oamenii spun că demolarea a început de câteva zile, iar de atunci nu mai au liniște:



"Îmi zguduie, stau pe divan parcă e cutremur de șapte baluri, așa undeva, pentru că scutură tot și pereții și am văzut că aici la gard chiar și o crăpa, mi-o crăpat gardul. Un panou că merge demolarea, să vadă lumea ca daca trec mașini și de acolo sare o piatră știți e periculos"



" - Dimineață m-a deranjat.

- Dar ce anume v-a deranjat?

- Sunetul și chiar și zguduiala asta era. Am înțeles că vreo două zile în urmă a fost chiar o zguduială destul de puternică și nu știu cât va continua asta"



Am mers pe şantier să vedem care e situaţia. La apariția echipei noastre de filmare, procesul de demolare a fost oprit:



" - Oamenii aceștia vor să scape de casa asta.

- Dar cine, care oameni?

- Oameni care distrug mașini, tot.

- Care oameni?

- Vecinii.

- Vecinii au spus că vor să scape?

- Este autorizare, tot este aici".



Pe porțile de la intrarea în șantier am găsit atașat un panou informativ improvizat, în care era indicată data obținerii autorizației, numerele de contact ale proiectantului și ale dirigintelui de șantier. De altfel, dirigintele de șantier ne-a asigurat că totul se face legal și că va încerca să reducă disconfortul creat.



"Pentru că nu trebuiește la nimeni că acolo se strângeau numai narcomanii și alcoolicii. Noi facem ordine, ce va fi construit, noi nu știm. Este autorizare de demolare, este proiectul de demolare, care e problema? Nu înțeleg. Da, nu le-au plăcut vecinilor, băieții au început mai încetișor, mai atent să demoleze, care e problema, eu nu mai înțeleg?", a menționat directorul de șantier.



Contactat de Publika TV, pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, ne-a comunicat că s-a autosesizat în acest caz și a dispus verificarea actelor ce confirma respectarea proiectului de demolare. Pretorul a adăugat că deocamdată nu va fi construit nimic pe acel teren.