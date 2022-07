Scandal în satul Rassvet. Oamenii spun că nu pot să-şi ude plantaţiile din cauza unui antreprenor. Care este motivul

Scandal în satul Rassvet din Străşeni. Unii localnici s-au pomenit că nu mai pot să-şi ude plantaţiile de pepeni verzi din cauza unui antreprenor care ar fi cumpărat ilegal iazul satului şi le-ar fi interzis accesul.Disperaţi, oamenii se plâng că riscă să rămână fără roadă şi să piardă toate investiţiile.''Eu am investit şapte mii de euro şi eu sunt în pierdere, iată ce rămâne, dar eu tot vreau să mă hrănesc, am copii, patru copii am şi trebuie să îmi hrănesc familia. Ce să fac eu mai departe? cum să supravieţuim noi?'',se întreabă agricultorul Ion Cherdevarpă.Același antreprenor este acuzat de localnici că poluează mediul. Mai exact, acesta și-a plantat o livadă de mere la marginea satului, iar din cauza excesului de pesticide, aerul a devenit insuportabil,spun oamenii.''Ei stropesc zi şi noapte, dar aici sunt copii. Noi suntem bătrâni, suntem invalizi şi totul strângem în noi. Nu poţi răsufla, dimineaţa trebuie la 5 să ieşi afară, pe urmă ţii uşa închisă.'', spune Eugenia Moisei, locuitoare a satului Rassvet.''E rău că le-a dat voie să facă livezi atât de aproape de sat. Nu a fost consiliu, nu a fost adunare în sat să ne spună că vor să pună livadă'', afirmă Gheorghe Vîrlan, locuitor al satului Rassvet.Contactat telefonic antreprenorul vizat ne-a spus că nu le-a interzis localnicilor să folosească apa din iaz pentru irigaţii, dar a refuzat să ne explice cum a reuşit să privatizeze bazinul acvatic.Mai mult, sătenii susţin că un alt agent economic ar fi blocat intenţionat râul Bîc care trece prin sat şi foloseşte apa pentru irigarea terenurilor proprii.Acest bărbat, care ne-a cerut să-i protejăm identitatea, spune că a observat în urmă cu trei săptămâni digul de pe Bîc.''Nu e bine, sunt păsări care beau apă din Bîc. A blocat aici, a blocat şi acolo, apa aici nu vine pentru că este astupat. Cu excavatorul a săpat, omul şi-a făcut rezerve de apă, să-şi ude varza, ce mai are el aici.''De cealaltă parte, antreprenorul neagă toate acuzaţiile.''- Noi am fost, am filmat şi am văzut.- Dar nu aţi filmat să vedeţi cum eu pompez de la mine din iaz, pentru că râul Bîc nu curge deloc. Duceţi-vă şi vedeţi. Filmați întâi la izvoare de unde izvorăşte râul Bîc. ''Autoritățile locale ne-au spus că urmează să investigheze acest caz. Veniamin Ghilan, şeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului din Călăraşi, a aflat de la noi despre faptul că râul Bîc ar fi fost blocat de un antreprenor din localitate. Potrivit funcţionarului, vor fi demarate controale, iar dacă agentul economic va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 15 mii de lei.