Scandal în politica moldovenească: Numirea lui Dorel Musteaţă în funcţia de judecător la CSJ ar veni în contradicție cu legislaţia

Numirea de către deputaţii PAS a preşedintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteaţă, în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, a provocat un adevărat scandal în politica moldovenească. Şi asta pentru că legislaţia actuală interzice membrilor CSM să candideze pentru funcţii în instanţele de judecată.

Întâmplător sau nu, Musteaţă este naşul de cununie al judecătorului Denis Guzun, care este vărul secretarului general al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Andrei Spînu, actualul ministru al Infrastructurii.



"Eu sunt naşul de cununie al lui Denis Guzun, într-adevăr, dar pe verişorul lui Denis Guzun eu nu cunosc. (REPORTER) - Este Andrei Spînu. - Eu nu cunosc, dacă sunt verişori. - Dar nu credeţi că se crează un conflict de interese sau că totuşi sunteţi promovat politic? - Asta este părerea unora, dar eu am trecut în Parlament, a fost votat de către forul legislativ.", a declarat Dorel Musteață, preşedintele interimar al CSM.



Denis Guzun este fiul judecătorului Ion Guzun, unchiul ministrului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, fapt confirmat anterior.



"Da, este adevărat şi nu am cum să comentez acest lucru. Domnul Guzun este judecător de foarte mult timp, cu mult timp înainte ca eu să fiu implicat în activitate politică.", a spus Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.



Colegii de partid ai lui Spînu spun însă că nu cunosc despre legătura rudenie dintre vicepremier şi finul de cununie al lui Dorel Musteaţă.



"Nu cunosc astfel de grade de rudenie, în Comisia juridică, numiri şi imunităţi s-a analizat subiectele, au fost acordate întrebări din partea tuturor, nu am văzut absolut nicio problemă.", a remarcat Veronica Roșca, deputat PAS.



Dorel Musteaţă a devenit preşedinte interimar al CSM de două ori: în 2019 şi în 2021, când PAS se afla la guvernare.



"Noi atât de mult ne străduim să promovăm o structură organizatorică autonomă a sistemului judiciar şi tot ne întoarcem la coincedenţe de felul acesta. Eu nu-mi amintesc exact circumstanţe în care domnul Musteaţă a ajuns în funcţie de preşedinte interimar al CSM în 2019. ", a mai spus Roșca.



Musteaţă a fost inclus şi în componenţa Consiliului Superior al Procurorilor. El a oferit votul decisiv pentru decizia CSP de a transmite la Procuratura Anticorupţie sesizarea deputatului PAS, Lilian Carp, în privinţa procurorului general, Alexandr Stoianoglo, fapt ce a dus la suspendarea, reţinerea şi anchetarea penală a acestuia.



"L-aţi folosit pe domnul Musteaţă în "razborka" la Procuratura Generală, aţi avut nevoie de domnul Musteaţă în Consiliul Superior al Procurorilor pentru a decapita Procuratura Generală şi astăzi v-aţi amintit că trei ani în urmă domnul Musteaţă a participat la un concurs. Să nu se primească ca Curtea Supremă de Justiţie să se transforme, prin hotărârile voastre, în Curtea Supremă de "Jivodiori".", a menționat Vasile Bolea, deputat BCS.



"Evident că nu este o numire politică. Procedura nu a fost încălcată absolut deloc, în 2018 s-a decurs totul perfect corect, dar s-a schimbat legea ulterior, dar legea nu are un efect retroactiv.", a specificat Mihai Popșoi, vicepreşedinte al Parlamentului.



Dorel Musteaţă insistă că modificările legislative adoptate în septembrie 2018 nu au fost încălcate prin numirea sa la CSJ în noiembrie 2021.



"A fost raportul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, vă mulţumesc. (REPORTER) - Dar ce spune legea? Vă permite să participați în aşa concursuri? - A fost raportul Comisiei, citiţi legea şi o să vedeţi. (REPORTER) - Adică nu vedeţi o problemă precum încălcaţi legea? - Eu nu am încălcat legea. ", a declarat Dorel Musteață, preşedintele interimar al CSM.



Joi, înainte ca majoritatea parlamentară să voteze decizia controversată, Platforma DA a cerut public Partidului Acţiune şi Solidaritate să nu aprobe candidatura lui Dorel Musteaţă în funcţia de judecător CSJ, invocând probleme de integritate.