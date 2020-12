SCANDAL în Parlament pe marginea mai multor proiecte de lege. Toate propunerile opoziției au fost ignorate

În primul rând, PAS și Platforma DA au cerut ca proiectul bugetului și cel al politicii bugetar fiscale să fie examinate în altă zi. Ei spun că documentele ar conține scheme ilegale și interese ascunse."Noi avem stima față de noi? Noi vrem lucru calitativ sau noi suntem mașina de vot?", a spus Alexandru Slusari, președintele fracțiunii Platforma DA."Încearcă prin acest proiect să atenteze la stabilitatea politică și securitatea statului.Destabilizarea situației nu va aduce la nimic bun", a precizat Igor Grosu, președintele fracțiunii PAS."Noi numai ce am fost anunțați că se planifică destabilizarea", a subliniat Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului.Proiectul prevede că, în relațiile cu autoritățile statului şi în administraţia publică, dar chiar şi în asociaţiile obşteşti, organizaţiile şi întreprinderile de pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise să fie atât româna, cât și rusa."Este un subiect sensibil, este un subiect care trebuia să se discute pe larg în societate, să avem consens, să nu explodeze societatea", a spus Alexandru Slusari, președintele fracțiunii Platforma DA."Ca să nu dăm argumente la radicalii de care e plină țara moldovenească, să retragem acest proiect", a precizat Dumitru Diacov, președintele fracțiunii PDM."Considerăm că deja din start este o abordare manipulatorie. Nu este vorba doar de limba rusă, este vorba de mai multe limbi care discuta, vorbesc cetățenii Republicii Moldova", a menționat Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului.Pentru excluderea proiectului au votat PAS, Platforma DA, PRO MOLDOVA și PDM. Întâmplător sau nu, dar și socialistul Ștefan Gațcan a ridicat mâna, însă președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a avut grijă să i-o dea jos."Acum subtil se face un atac asupra suveranității statului. Vorbim de securitatea acestui stat, inclusiv de securitatea informațională", a declarat Pavel Filip, deputat PDM."Fiind la Strasbourg la sesiuni atunci când vin seara la hotel, eu am telecomandă, vreau și eu să văd ce arată acolo și eu văd că acolo sunt toate televiziunile. Anume omul alege de unde vrea să obțină niște informații", a subliniat Vlad Bătrâncea."Nu are nimic asta cu dreptul de exprimare și cu plecările pe la Strasbourg și deschiderea televizorului în hotel. Noi vorbim despre faptul că există o securitate informațională a țării", a declarat Andrian Candu, președinte grupul PRO MOLDOVA.Nici de această dată opoziția nu a fost ascultată. Parlamentarii au mai propus excluderea de pe ordinea de zi a trei proiecte care întăresc statutul Găgăuziei."Avem pericolul federalizării, nu avem avizul Guvernului. Ce caută aceste trei proiecte în ordinea de zi?", a spus Slusari.Pentru că toate propunerile opoziției au fost ignorate, PAS și Platforma DA au blocat tribuna Parlamentului.