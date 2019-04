SCANDAL în parcul Valea Trandafirilor. Foişoarele au fost evacuate FORȚAT

Primarul Capitalei s-a ţinut de cuvânt: foişoarele din parcul "Valea Trandafirilor" au fost evacuate forţat, după ce agentul economic căruia îi aparţin a refuzat să se conformeze dispoziţiei municipalităţii. Azi, muncitorii de la Spaţii Verzi au trecut la treabă.

Decizia de evacuare a celor 19 foişoare a venit în urma numeroaselor plângeri din partea chişinăuienilor. Aceștia au reclamat fumul şi mizeria făcută de petrecăreţii din foişoare. Potrivit primarului interimar al Capitalei, în locul acestor construcţii vor fi sădiţi copaci şi amenajate locuri de odihnă.

"În două săptămâni, direcţia Spaţii Verzi, începând de astăzi, o să pună trei brigăzi, ca să curățim parcul de tot ce înseamnă buturugi, tot ce este din metal, defrișarea copacilor. Amenajarea spaţiului verde astfel încât să fie un spaţiu unde oamenii ar putea să vină să-şi întindă o pătură, să citească o carte, să bea un ceai sau o cafea", a declara Ruslan Codreanu, primar interimar al Capitale.



Proprietarul nu are autorizaţie de amplasare a foișoarelor, ci doar o schemă de amplasare a acestora, conform căreia, antreprenorul este obligat să le evacueze dacă stârnesc nemulţumirea publică. După ce a fost obligat să elibereze zona parcului, proprietarul a decis să vândă foișoarele la un preţ simbolic.



"Le cadonăm cu un bănuţ, măcar că am băgat foarte mulţi bani, le demolăm, facem să scăpăm de ele ca de un coşmar. Nu mai planific, nu mai vreau pentru că în decurs de doi ani de zile eu nu am făcut bani, dar mi-am pierdut sănătatea cu toate foișoarele acestea", a zis Ivan Levițchi, proprietarul foişoarelor.



Decizia municipalităţii a fost apreciată de cei care merg prin parcul "Valea Trandafirilor" şi de locuitorii din apropierea parcului.



"Oamenii vin să se odihnească, dar aici e fum în primul rând, în al doilea rând, oricum vor fi petreceri, mereu se strigă. Asta nu este frumos, trebuie să fie nişte locuri special amenajate pentru asta."



"Da, este o decizie bună, fiindcă copii noştri nu prea au locuri unde să se joace, unde să fie în siguranţă, fără gaze, fără transport."



"Eu consider că este corect, aici totuşi este un parc, iar locul pentru frigărui este în afara oraşului.După petrecerile lor rămâne foarte mult gunoi, pe care copiii îl văd."



Lucrările de reconstrucţie şi modernizare a parcului Valea Trandafirilor se vor încheia în luna iulie.