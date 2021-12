Scandal în jurul Avocatului Poporului. Ombudsmanului i se cer explicații publice

Scandal în jurul Avocatului Poporului. 96 de organizații care fac parte din Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic cer Ombudsmanului să explice public ce statut are Dumitru Godorog în instituţie.

Asta după ce presa, dar şi preşedintele interimar al Platformei "Demnitate şi Adevăr", Dinu Plîngău, au semnalat că Godorog, care ar fi fost condamnat de instanţa supremă la 4 ani de închisoare pentru proxenetism, apare în compania Nataliei Moloșag, la mai multe evenimente.



"Au apărut tot mai multe semnale, inclusiv fotografii, că numitul Dumitru Godorog participă la şedinţele instituţiei, vizitează penitenciare. Deocamdată, nu este clar care este statutul acestui cetăţean condamnat printr-o decizie irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie la 4 ani pentru proxenetism. Dacă nu sunt explicaţii adecvate şi nu văd cum ar fi aceste explicaţii, ca doamna Moloşag să-şi depună imediat demisia.", a comunicat Dinu Plîngău, preşedintele interimar al Platformei DA.



Și cele 96 de organizații afirmă că dacă informațiilor vor fi confirmate oficial, atunci Avocatul Poporului trebuie să demisioneze.



Deşi subiectul a fost mediatizat pe larg, Avocatul Poporului nu a venit marți cu nicio reacţie. Am sunat-o pe Moloşag, dar ea are telefonul deconectat. Nici cu Dumitru Godorog nu am reușit să discutăm.



Am sunat la serviciul de presă al Procuraturii General pentru a afla dacă Dumitru Godorog a fost sau nu cercetat pentru proxenetism, dar nu ni s-a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.



Informaţia privind legătura dintre Dumitru Godorog şi Ombudsman a fost publicată de Ziarul de gardă. Potrivit jurnaliștilor, Natalia Moloșag a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017.



Natalia Moloşag a fost aleasă în funcţia de ombudsman cu votul majorităţii parlamentare PAS. Anterior, Moloşag a reprezentat-o pe Maia Sandu în instanţă.