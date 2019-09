SCANDAL în fotbalul moldovenesc! Ce acuzaţii li se aduc FMF şi selecţionerului Altman

Nicolae Usatîi, vicepreşedintele clubului Petrocub-Hânceşti, acuză Federaţia Moldovenească de Fotbal şi pe selecţionerul Semion Altman de modul de convocare a jucătorilor la prima reprezentativă. Usaîi a dezvăluit cum s-ar face selecția unor fotbaliști.



"Clubul a cărui fotbalist a fost convocat să reprezinte ţara şi să joace într-un meci oficial primeşte până la 5000 de euro per fotbalist. Ce vreau să spun prin această cifră? Există un pericol ca deciziile luate de selecţioneri sau de echipa de selecţie să fie influenţate printr-un oare care comision sau cum spun moldovenii "otkat" atunci când se iau anumite decizii care fotbalişti să fie convocaţi şi care nu. Acest comision ar putea veni din partea cluburilor de fotbal pentru că au motiv financiar sau din partea impresarilor", a declarat vicepreşedinte Petrocub Hânceşti.



De partea cealaltă, oficialii FMF, resping categoric acuzațiile.



"Eu sunt departe de gândul că sunt astfel de interese. Consider că noul staff, care a venit la selecţionată, are în primul rând obiectivul de a acumula puncte şi nu de a face miş maşuri de acest gen", a menţionat Dragoş Hîncu, vicepreşedinte FMF.



Mai mult, vicepreşedintele clubului hânceştean cere Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal să creeze o metodă transparentă prin care antrenorul principal al naţionalei să explice cum se face selecţia.



"De exemplu, de ce din 10 atacanţi au fost aleşi anume cei 3? De ce din câţiva apărători nu a fost convocat unul sau altul? Consider că această chestie o să prindă foarte bine societăţii. Mai mult, o să facă să dispară mai multe vorbe şi întrebări care persistă", a subliniat Nicolae Usatîi.



"Din practica internaţională se ştie clar că prerogativa selecţiei jucătorilor la naţională este exclusivă a antrenorului principal al naţionalei. Eu chiar nu văd astăzi cum s-ar putea astăzi un nou sistem sau un nou mecanism de selecţie a jucătorilor", a spus Dragoş Hîncu.



Chiar dacă Usatîi s-a arătat îngrijorat de selecţia la echipa naţională, pentru ultimele 2 meciuri ale naţionalei cu Islanda şi Turcia, de la Petrocub au fost convocaţi 3 fotbalişti: fundaşul Victor Mudrac, mijlocaşul Iaser Ţurcan şi atacantul Vladimir Ambros.