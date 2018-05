Scandal în fiecare an. Mitropolia Moldovei cere reprezentanţilor LGBT să renunţe la marşul "Fără Frică"

Mitropolia Moldovei a cerut Primăriei Chișinău să interzică organizarea Marșului "Fără Frică" organizat de minoritățile sexuale. Potrivit bisericii, nu există niciun motiv moral și rațional pentru ca în Moldova, o ţară cu o populaţie majoritară ortodoxă, să aibă loc acest eveniment.



"Ei fac un abuz față de o majoritate covârșitoare a populației. Noi considerăm că se pune în pericol principiul general al familiei tradiționale. Acest lucru se promovează. Ei nu protestează, ei promovează", a spus Vadim Cheibaş, secretarul Mitropoliei Moldovei.



De cealaltă parte, organizatorii spun că nici Mitropolia, nici alte instituții nu sunt în drept să le interzică desfăşurarea evenimentului. Scopul lor este de a-i face pe oameni să fie mai toleranţi faţă de minorităţile sexuale.



"În acest an, ieșim pentru a vorbi despre iubire. Noi vrem să îndemnăm, inclusiv Mitropolia, să vorbim mai mult despre iubire și despre ceea ce ne unește și mai puțin despre ceea ce ne dezbină", a spus Angela Frolov, coordonatoarea de programe, "GENDERDOC-M".



Cei mai mulţi locuitori ai Capitalei, spun că sunt împotriva unui asemenea marş.



"Ne deranjează foarte mult, nu am vrea să se schimbe chiar atât de radical. Și am vrea ca tineretul să înțeleagă ce este, că nu degeaba religia interzice. "



"Nu socot că trebuie numaidecât să iasă, asta e "lichnoe".



"Nu mă deranjează personal. Principal e să fie protestul pașnic, asta e important. "

Reprezentanţii primăriei spun că vor veni cu o reacţie în acest sens. Cea de-a 17-a ediție a Marșului Solidarității este preconizată pentru data de 19 mai. Deşi organizatorii susţin că în timp, percepţia oamenilor s-a schimbat, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul"GENDERDOC”, 87 la sută dintre participanţii la studiu respingeau homosexualitatea.