Scandal în faţa unui cazinou de la Botanica, unde Bileţchi a chemat poliţie. "Agentul economic încalcă "legea Alaiba"

Scandal în faţa cazinoului de la Botanica, unde preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, Vlad Bileţchi, a solicitat intervenţia unui echipaj de poliţie. El susţine că agentul economic încalcă "legea Alaiba" şi îşi face reclamă cu instalaţii electrice şi banere pe clădirea în care activează.

"Bună ziua. Da, eu am chemat poliţia. Am sunat poliţia, pentru că se încalcă legea, are loc publicitatea jocurilor de noroc, care este interzisă. Iată, aici pe geam. Cărţi de jucat, ruleta asta şi aşa mai departe. Joc de noroc", a spus Vlad Bileţchi.

Preşedintele AUR a menţionat că agentul economic a scos parţial afișajele publicitare pentru jocurile de noroc doar după ce încălcarea a fost făcută publică şi mediatizată în presă:



"- Dumnealor sunt în proces de dezlipire. Pur şi simplu domnul care se ocupă de dezlipire, e la masă. În orice caz ei s-au apucat, iar până deseară toate vor fi dezlipite.

- Ideea este că eu am fost vreo două, sau trei zile în urmă, şi erau lipite şi stau. Dar legea e din 1 ianuarie. Adică ei deja de o lună de zile încalcă legea. Cam mult mănâncă oamenii aceştia".

Solicitată telefonic pentru un comentariu, administraţia cazinoului ne-a comunicat că va reveni ulterior cu un comentariu, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus că oamenii legii investighează cazul.

Vlad Bileţchi susţine că "Legea Alaiba" este aplicată selectiv şi că deputatul PAS a promovat-o exclusiv ca armă împotriva televiziunilor independente, în special a PRIME, Canal 2, Canal 3, Publika TV care acum au fost lipsite de veniturile din publicitatea pentru loterie şi pariuri sportive.



"V-am demonstrat vouă, dragi prieteni, faptul că domnul Alaiba nu urmăreşte obiectivul de a fi respectată legea. Ci, dimpotrivă, urmăreşte pedepsirea unui anumit agent economic. Este o lege preferențială făcută la indicaţia lui. Pe cineva îi protejează, iar cuiva îi interzice activitatea", a spus Vlad Bileţchi.

Am încercat să discutăm cu Dumitru Alaiba despre afirmaţiile lui Vlad Bileţchi, dar deputatul a refuzat să ne ofere un comentariu. Marţi, parlamentarul a declarat că acuzaţiile liderului AUR nu corespund adevărului, dar a evitat să spună dacă va sesiza sau nu poliţia despre încalcarea legii de către cazinoul de la Botanica. Asta deşi de o lună vânează în spaţiile publice orice afişare a biletelor loteriei administrate de partenerul privat al companiei de stat "Loteria Naţională a Moldovei".

Încălcarea legii privind publicitatea la jocurile de noroc prevede o amendă de până la 6 mii de lei pentru persoanele fizice, până la 9 mii de lei pentru cele cu răspundere, iar persoanele juridică riscă amenzi de până la 15 mii de lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe termen de până la un an.