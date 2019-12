SCANDAL ÎN DESFĂŞURARE. O profesoară de la Liceul de Arte Plastice, suspendată

Scandalul de la liceul Academic de Arte Plastice din Chişinău este departe de a fi încheiat. După acuzaţiile formulate de unii părinţi că mai mulţi profesori agresează elevii, o profesoară a fost suspendată din funcţie. Un alt cadru didactic a fost admonestat de administraţie şi de unii responsabili din cadrul ministerului Educaţiei pentru că ar fi mediatizat cazul. Iar pe numele unui părinte care a discutat cu echipa noastră de televiziune a fost depusă o plângere la poliţie.

Acum două săptămâni, mai mulţi părinţi au declarat că unii elevi ai liceului sunt agresaţi. O profesoară ar fi tras de păr o fată din clasa a noua, iar alta ar fi obligat o elevă să dea bani pentru un geam pe care nu l-ar fi spart. Alexandra Clapatiuc, profesoară la acest liceu, a luat partea elevilor şi a recunoscut că unii colegi de-ai săi ar fi violenţi. De atunci, ar fi început şicanările la adresa cadrului didactic.



"Profesorii care suntem în dezacord cu administraţia şi care am scris sesizări, ei ne solicită în permanent explicaţii pe diferite motive. Încearcă să distorsioneze lucrurile să nu aducă adevărul, să eschiveze de la elucidarea calmă a lucrurilor şi profesionale. Fac un haos şi nimic să nu fie calm'', a spus Alexandra Clapatiuc, Profesoară.



Alexandra Clapatiuc spune că imediat după apariţia reportajului, toţi profesorii au fost convocaţi într-o şedinţă, la care au participat şi reprezentanţi ai ministerului educaţiei. Printre participanţi, şeful Direcţiei generale de învăţământ, Valentin Crudu, şi şefa secţiei juridice, Rodica Braguţă. O parte din înregistrările audio de la acea întrunire au ajuns la redacţia noastră.



''Gata. Reportajul cela a avut loc. Sper ca cumva să vă mobilizați dvs că sunteți maturi toți, să nu se întâmple lucrul acesta. Nu acceptăm ca să se pună în prim plan demisia cuiva. Trebuie dat afară, nu suntem noi părtași și nu vrem să facem lucrul acesta.''



Directoarea liceului, Natalia Stâncă, a negat acuzaţiile sau indimidarea profesoarei Alexandra Clapatiuc. Am încercat să obţinem o reacţie şi de la şeful Direcţiei generale de învăţământ, Valentin Crudu, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon şi nici la mesajul lăsat pe telefonul mobil. Şefa secţiei juridică a ministerului educaţiei, Rodica Braguţă e de părere că profesorii acuzaţi de violenţă sunt de fapt, victime.



''Vorbim despre atitudinea profesorilor care probabil că au nevoie din când în când de anumite seminare care să-i ajute să depășească oboseala de la contactul în foarte foarte multe lecții, 10 ore pe zi'', a declarat Rodica Braguță, şefa Secţiei Juridice din MECC.



Unul dintre părinţii care au sesizat problema violenţei din liceu s-a ales cu o citaţie la poliţie.



"Pe data de nouă decembrie eu am fost chemat la poliţie mi s-a spus că cineva a scris plângere pe mine. Trei persoane s-au sincronizat, doi adjuncţi de director şi psihologul şcolii", a spus Vasile Filatov, părinte.



La liceul Academic de Arte Plastice învaţă peste o sută de copii.