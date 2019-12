SCANDAL în curtea unor blocuri de locuit din Capitală. De ce sunt REVOLTAŢI oamenii (VIDEO)

Scandal-monstru în curtea unor blocuri de locuit din sectorul Râşcani al Capitalei. Mai mulţi oameni sunt revoltaţi că unicul spaţiu de joacă din zonă este demontat de un agent economic, care urmează să construiască în locul lui un bloc de locuit.

În timp ce oamenii spun că terenul a fost ocupat abuziv, pretorul sectorului susţine că acesta aparţine firmei de construcţii. De dimineaţă, muncitorii au scos mai multe tobogane de pe terenul de joacă, situat pe strada Florilor 30, chiar dacă lucrările au fost stopate încă vineri de Pretura sectorului Râşcani. Acest lucru a indignat locatarii blocurilor, care susţin că acţiunile agentului economic sunt ilegale, întrucât teritoriul nu-i aparţine.



"Noi suntem deranjaţi că avem nepoţei, avem copiii şi terenul de joacă la patru case. Copiii n-au unde se juca", a menţionat o locatară.



"Alte terenuri nu mai sunt şi chiar nici spaţiu unde să fie amplasat în altă parte", a precizat o altă locatară.



"A început să demonteze terenul de joacă şi adică vor să ni-l instaleze în faţa casei, acolo unde merge ţevile de la energia termică şi merge şi de la canalizare. Dar n-au niciun drept să instaleze acolo", a declarat o altă femeie.



Conflictul dintre locatari şi muncitori a fost aplanat de oamenii legii şi reprezentanţii Preturii Sectorului Râşcani.

Oamenii, însă, declară că nu vor ceda: "O să protestăm toţi locatarii. O să înaintăm în judecată".

Am încercat cu un reprezentant al agentului economic, care urmează să construiască blocul de locuit, însă acesta s-a încuiat în maşină.



Contactat telefonic, pretorul sectorul Râşcani, Vlad Melnic, a declarat că potrivit actelor cadastrale terenul de joacă aparţine agentului economic.



"Noi am sesizat procuratura şi CNA. Am scris şi la Primărie ca să vedem cum a fost procurat acest lot", a precizat Vlad Melnic.



Luni, reprezentanţii Preturii, dar şi ai firmei de construcţii urmează să se întâlnească din nou, pentru a discutaproblema.