Scandal în CMC. Monumentul din faţa Academiei de Ştiinţe, reparat la iniţiativa preşedintelui din banii Primăriei

Monumentul din faţa Academiei de Ştiinţe a fost reabilitat la iniţiativa preşedintelui Igor Dodon din banii Direcţiei Generale Locativ-Comunale şi Amenajare Chişinău. Acest lucru a stârnit revolta consilierilor locali care au cerut socoteală funcţionarilor: de ce Monumentul Soldaţilor Eliberatori a fost reabilitat din banii Primăriei dacă acesta nu este în gestiunea municipalităţii. Şi printre consilierii socialişti s-au încins spiritele care au spus că la şedinţele CMC nu trebuie să se facă politică.

Monumentul Soldaţilor Eliberatori din faţa Academiei de Ştiinţe a fost reabilitat în această vară şi dezvelit la sfârşitul lunii august, în cadrul evenimentelor organizate de Preşedinţie cu ocazia Zilei Eliberării Moldovei de sub ocupaţia fascistă. Deşi Preşedinţia a refuzat să anunţe câţi bani s-au cheltuit, ulterior am aflat că lucrările de reabilitare a monumentului au costat 344 de mii de lei, bani alocaţi de Direcţia municipală Locativ-Comunală.



"Am impresia că Direcţia Locativ - Comunală şi-a asumat toate lucrările, iar cineva a semnat chiar un ordin prin care li s-au alocat bani. Vă rog să ne clarificaţi cu chestiunea respectivă, totuşi e aproape jumătate de milion", a spus consilierul liberal, Ion Cebanu.



"Suma respectivă a fost alocată din contul economiilor Direcţiei General Locativ - Comunale pentru amenajarea acestui monument. -Vă aparţine acest monument? Îi aparţine Direcţiei? - Nu cunosc. Cu siguranţă este proprietate publică, dar în gestiunea cui nu ştiu exact. - Deci dumneavoastră aţi reparat un obiectiv care nu ştiţi a cui este", a menţionat directorul adjunct al Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, Ghenadie Dubiţa.



"În Chişinău, când primar era un acel tovarăş din anul 2007, au fost date trecerile subterane. Hai să nu le mai renovăm, pentru că ele nu mai aparţin municipiului. Hai să nu reparăm jumătate din drumurile din Chişinău. Eu v-am întrerupt? Nu înţeleg ce obicei prostesc", a declarat consilierul socialist, Nichita Ţurcan.



"Eu am pus o întrebare. Aflăm acum că 400 de mii de lei nu-s. S-au cheltuit pe ceva ce nu-i a nostru. Nu mai spun de faptul că e pus propagandă sovietică. Am ajuns sursă de finanţare, Consiliul Municipal, pentru chestiuni de nimic", a spus consilierul liberal, Ion Cebanu.



"La turiştii care vin în municipiul Chişinău ce o să le spui dumitale? Că aici e aşa de "româno-pro-rus" sau ce? Şi matale eşti pentru dezvoltarea oraşului sau eşti pentru orgoliul dumitale", a spus Nichita Ţurcan.



Consilierul de la Partidul Nostru Nicolae Ţîpovici a încercat să calmeze spiritele, dar a ajuns să se enerveze şi el.



"Aici deja se trece la "tu" şi la "dumneavoastră". Silvia, linişteşte-te, linişteşte-te. Să începe de la cine am fost cu toţii în 2015, la început, să vorbim despre cum am ajuns fiecare în Primărie, care cu troleibuzul, care cu maşina", a menţionat Nicolae Ţîpovici.



Anterior, primarul interimar al Capitalei, Adrian Talmaci, a declarat că s-a decis ca cei 344 de mii de lei să fie cheltuite anume pentru reabilitarea Monumentului Soldaţilor Eliberatori, deoarece înainte de asta, un vlogger englez a vizitat Chişinăul şi a criticat centrul Capitalei.