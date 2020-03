Scandal în CMC. Andrei Năstase şi Dorin Chirtoacă s-au certat pe rând cu Ion Ceban

Când se întâlnesc trei primari se lasă cu scandal. Andrei Năstase şi Dorin Chirtoacă s-au certat pe rând cu Ion Ceban la şedinţa de astăzi a Consiliului Municipal Chişinău. Nu au lipsit nici îmbrâncelile dintre consilierii municipali.

Primul care şi-a dat frâu liber emoţiilor şi nemulţumirilor este consilierul PPDA Andrei Năstase, fost primar general ales al Capitalei. Totul a pornit de la un proiect de decizie inclus pe ordinea de zi a Consiliului Municipal, la iniţiativa primarului Ion Ceban. Documentul prevede că o companie din România să facă Planul Urbanistic General, precum și Strategia de dezvoltare a municipiului Chișinău din banii oferiţi sub formă de grant de către o asociaţie obştească tot de peste Prut. Este vorba despre aproximativ 10 milioane de lei. Consilierii de la PAS şi PPDA s-au împotrivit din start iniţiativei şi nu cred că cineva ne-ar face asemenea favoruri pe gratis.



"- Am înţeles şi foarte bine "caşcavalul gratis se găseşte doar în capcană". Haideţi să ne asigurăm că acesta este un ..... .

- Dumneavoastră despre Bucureşti aşa vorbiţi?

- Nu, domnule Ceban, vorbesc despre dumneavoastră", a declarat Andrei Năstase, consilier PPDA.



Mai mult, consilierul PPDA, Andrei Năstase, a invocat că proiectul propus de Ion Ceban nu are avizul pozitiv al comisiei de resort. Primarul însă l-a contrazis.



"Dumneavoastră sunteţi jurist. Înseamnă că sunteţi prost jurist, dacă nu cunoaşteţi care este procedura pe care intră deciziile în Consiliul Municipal", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



"Vreau să le spun locuitorilor Chişinăului că sunt gata să primesc în numele lor toate ofensele din partea acestui clovn. Nu voi coborî la nivelul acestui domn, pentru că am lucruri mai importante de făcut, iar dacă voi arunca cu pietre în fiecare care mă latră, nu voi mai ajunge la destinaţie", a zis Andrei Năstase, consilier PPDA.



După asta, a intrat pe fir şi fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Acesta l-a acuzat pe Ion Ceban de corupţie şi a spus că dacă va fi acceptat acest grant şi să facă planul urbanistic zonal al oraşului, Partidul Liberal şi Mişcarea Politică "Unirea" va anunţa Procuratura.



"Când vorbim despre interese şi corupţie, trebuie să ştiţi pe ce dosar aţi plecat din Primărie. - Eu din Primărie nu am plecat, sunt aici, după cum vezi", a zis Ion Ceban, primarul Capitalei.



Ion Ceban şi-a amintit şi de alte proiecte începute de Dorin Chirtoacă pe care le-a catalogat drept ratate. El a mai spus că va insista ca o şedinţă a consiliului municipal să aibă loc la staţia de epurare, având în vedere că pe când Chirtoacă era primar, autorităţile au luat un împrumut de milioane de euro pentru reabilitarea acesteia, lucru care nu s-a mai făcut. Astfel, locuitorii Capitalei sunt nevoiţi să suporte mirosul care vine de la staţia de epurare. În replică, Chirtoacă i-a spus lui Ceban să-şi ia botoşeii când va merge la staţia de epurare.



"Domnule Ceban, mai puţin glamour. Uită-te la tine cum eşti îmbrăcat. Eu în zece ani, umblând pe şantiere, nu aveam timp de patru ace şi costume de sute de euro.

- Cabinetul dumneavoastră a rămas la fel de murdar ca şi dumneavoastră. Nu vă supăraţi, dar asta este realitatea. Au văzut-o toţi jurnaliştii, au filmat.

- Mai puţin glamour, domnule Ceban, mai puţin glamour. În garaj, dacă vrei, poftim, poţi să te distrezi.

- În garaj, ţinem minte ce aţi făcut în garaj", a declarat Dorin Chirtoacă, consilier PL.



După câteva ore de certuri, proiectul de decizie privind acceptarea grantului din partea ONG-ului din România pentru realizarea planului urbanistic zonal a fost votat de către socialişti, Partidul Uniunii Naţionale, Forţa Noastră şi consilierii din Partidul "ŞOR". Consilierii din PPDA şi cei liberari au fost împotrivă, iar cei de la Partidul "Acţiune şi Solidaritate" s-au abţinut de la vot.



Un alt proiect care a stârnit gâlceavă în CMC a fost cel privind împuternicirea Primăriei de a începe negocierile pentru achiziţionarea a o sută de autobuze din Belarus. În timp ce Andrei Năstase a ţinut să facă mai multe comentarii la acest subiect, socialistul Dinari Cojocaru ar fi încercat să-i oprească microfonul. Lui Năstase însă i-a sărit în ajutor un coleg de fracţiune care a ajuns să se îmbrâncească cu un socialist.



"Socialiştii s-au băgat la instalaţie, au luat telegraful. Uitaţi-vă, cum stau la canalul de sunet."