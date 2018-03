Scandal în centrul Capitalei. Mai mulţi locuitorii se plâng că, din cauza a două localuri din zonă, nu mai au linişte

Scandal în centrul Capitalei. Mai mulţi locuitorii se plâng că, din cauza a două localuri, amplasate în blocul în care trăiesc, nu mai au linişte. Oamenii spun că îi deranjează gălăgia, mirosul de ţigară şi murdăria pe care o fac clienţii localurilor.

Cea care a liniştit apele a fost primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, care a discutat cu locuitorii blocului şi proprietarul localului. Într-un final, antreprenorul a spus că va încerca să respecte cererile oamenilor.

Localurile activează până la miezul nopţii. Oamenii care locuiesc în apropiere spun că clienţii barurilor fac gălăgie şi fumează.



"Aici este mereu multă lume, fumează, au improvizat un wc în curte."



"Avem nepoţi, copii, care se plimbă prin curte. Din toate părţile vin şi fumează şi ce se întâmplă. Trebuie de pus punct la această dezordine."



"În centrul oraşului, ce înseamnă asta, cine permite asta? "



"Mirosul de la grătar ajunge până în apartamente. Ştiţi ce gălăgie este. Eu am geamuri de calitate, gălăgia oricum ajunge."



"Persoanele, care sunt în stare de ebrietate, care fac murdărie, care constituie o ameninţare pentru toată lumea."



Administratorul localurilor spune că activează în cadrul legal, dar va face în aşa fel încât să respecte cerinţele oamenilor.



"Dacă e vorba de fumat, eu am pus locul legal, unde să o pun altfel, să-mi spună, eu sunt gata să modific, să pun unde trebuie, numai să îmi spună oamenii unde. Noi încercăm să găsim numitor comun, acolo unde putem, în cadrul legii", a spus Vlad Şuleanschi, administratorul localului.



Iar primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, i-a avertizat că, în cazul în care nu îşi vor respecta angajamentele, vor rămâne fără autorizaţie de activitate.



"O înţelegere între municipalitate şi agentul economic, unde ei îşi vor asuma responsabilitatea, într-un anumit termen. Dacă ei nu vor respecta, le vom lua autorizaţia", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Localurile activează din anul 2015. Potrivit legislaţiei, localurile amplasate în blocuri pot activa după ora 22 dacă au acceptul vecinilor. În acest caz, proprietarul are toate semnăturile în regulă.