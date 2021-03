Scandal fără sfârșit. Locatarii de pe strada Coca au blocat accesul pe şantierul blocului aflat în construcție

Scandalul legat de blocul cu 11 etaje ridicat pe strada Eugen Coca 7 din Capitală este departe de a se încheia. Proprietarul a fost nevoit să suspende lucrările în 2019 ca urmare a deciziei instanţei, iar acum a reluat construcţia. Compania invocă decizia Curţii de Apel, care a dat o decizie favorabilă şi a permis reluarea lucrărilor. Indignaţi, locatarii din zonă au blocat cu o maşină calea de acces spre şantier. La faţa locului au intervenit poliţiştii şi un reprezentant de la Pretura Buiucani.



"Acesta este un teren public. El nu are nimic cu construcţia. S-a adus, un conteiner, s-a adus al doilea conteiner, al treilea s-a adus pe terenul public. Să fie eliberat terenul public.",



"Este teren municipal. El a stricat gardul, şi-a pus pietriş. S-a folosit de acest teren. Eu am parcat aici. Constructorul mi-a spus că trebuie să-mi iau maşina. A chemat evacuatorul, poliţia."



Administratorul companiei de construcţie spun că are toate actele în regulă şi că nemulţumirile oamenilor sunt neîntemeiate.



"Avem o schiţă avizată de poliţie, şi de direcţia transport pentru a putea aduce betoniere la faţa locului. Nu avem nevoie de terenul ăsta, nu avem nevoie să-l îngrădim, doar avem nevoie ca să staţioneze, de ceva timp a betonierelor.", a spus proprietarul terenului, Radu Talmațchi.



"Îl invităm astăzi la noi, o să examinăm încă o dată, şi o să emitem o dispoziţie de a elibera terenul public", a spus specialistul principal la Pretura Buiucani, Ion Popa.



"După ce o să fie luată maşina locatarilor, o să eliberăm terenul municipal. Pe el se află un vagon, pe care urmează să-l luăm.", a spus proprietarul terenului, Radu Talmațchi.



Potrivit avocatului care apără interesele locatarilor în instanţă, agentul economic este vizat în mai multe litigii judecătoreşti.



"Avem 6 litigii. Un litigiu este la Curtea Supremă de Justiţie unde Primăria Municipiului Chişinău, împreună cu vecinii au contestat decizia Curţii de Apel prin care este recunoscută eliberarea autorizaţiei tăcite.", a comunicat avocatul, Mihai Balan.



Potrivit avocatului Mihai Balan, un alt dosar este la Curtea de Apel Chişinău, dar şedinţa de miercuri a fost anulată din cauza restricţiilor epidemiologice. Balan mai spune că agentul economic a atacat în instanţă dispoziţia primarului Ion Ceban de anulare a certificatului de urbanism, de stopare a lucrărilor şi de eliberare a terenului public ocupat ilegal. Şedinţa de judecată va avea loc în 17 martie. Tot atunci se examinează demersul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului care a cerut demolarea gardului din jurul şantierului.

Anterior, primarul Ion Ceban s-a aratat indignat de deciziile luate de unele instanţe judecătoreşti privind construcţiile din Capitală. Potrivit edilului, deciziile privind autorizarea sau sistarea unor astfel de lucrări ar trebui să fie de competenţa autorităţilor locale şi nu de competenţa judecătorilor.