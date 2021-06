Scandal fără sfârşit în cazul blocului de locuit de pe strada Eugen Coca. Gardul de protecție instalat ilegal, demolat

"Am avut situaţie în care nu am avut acces la teren municipal. Noi am fost nevoiţi să intrăm cu forţa în şantierul dat şi am demolat cu ajutorul unui tractor specializat gardul", a spus Pavel Movilă, vicepretorul sectorului Buiucani.La scurt timp, au intervenit angajații unei companii private de pază care au oprit lucrările de demontare. Indignați, locatarii din cartier s-au adunat la șantier. Aceștia sunt revoltaţi că lucrările de construcție a blocului continuă zi şi noapte de mai bine de trei ani, chiar dacă primăria nu a oferit autorizație de construcție."Aici este pază care interzice să ne apropiem. Dacă te apropii de construcţie, ei ne alungă, de parcă ei au dreptul. Pe pretor la fel l-au alungat şi nici nu i-au permis să se apropie de gard", a menționat o femeie."Oamenii lucrează în fiecare zi, de la şapte dimineaţa până la şapte seara, sâmbătă şi duminică fără pauză de masă. Ieri, noi de trei ori am chemat toţi vecinii la rând, deoarece au blocat tot drumul cu aceste maşini încărcate cu materiale", a menționat o locatară.Avocatul companiei de construcții susține că autoritățile acționează ilegal, iar dispoziția primarului a fost contestată."A fost înaintată o cerere de suspendare a acestei decizii şi atât timp cât nu avem un răspuns vizavi de această cerere, decizia este suspendată de efect juridic. Nu are nimeni dreptul să demoleze gardul şi mai mult decât atât să deterioreze proprietatea companiei", a declarat Cristina Doga, avocatul companiei de construcții.De cealaltă parte, avocatul locatarilor susține că lucrările de demontare a gardului efectuate de către pretura Buiucani sunt legale."Nu este nicio hotărâre judecătorească sau un act care ar suspenda dispoziţia dată. Nu este o aşa încheiere, atunci acţiunile preturii şi a primăriei sunt legale", a spus Mihai Balan, avocatul locatarilor din cartier.Blocul de pe strada Eugen Coca se construieşte în baza unei autorizaţii tacite obţinute de firma de construcţii printr-o hotărâre judecătorească. În ianuarie 2020, primarul Capitalei a emis o dispoziţie prin care a anulat actele permisive acordate de judecători. În februarie, Curtea de Apel a dat o decizie favorabilă companiei de construcţii. Hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie de locatarii din cartier care susţin că blocul e construit prea aproape de casele lor şi le încalcă dreptul la viaţă privată.