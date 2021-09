Scandal din cauza unui magazin alimentar la Ciocana. Alcoolul ar aduna oameni beți. Ce spun autorităţile

Un magazin alimentar din sectorul Ciocana al Capitalei dă bătăi de cap localnicilor din zonă. Oamenii din preajmă se plâng de indecența unor vizitatori ai punctului comercial, care consumă alcool şi le transformă nopţile într-un adevărat coşmar.

''- Iată aici mai sunt persoane care servesc tot timpul. - Pe mine mă filmezi? Măi p... şi c.... ţi-am făcut? - Dar ce vă urinaţi aici?''



Din imaginile video apărute pe reţele de socializare se vede în ce condiţii activează magazinul alimentar din strada Maria Drăgan de mai bine de doi ani.



"Acum aveţi grijă de copii, da? N-ai voie să te c... aici, n-ai voie!''



Oamenilor care locuiesc în preajmă le-a ajuns deja cuțitul la os. Aceștia susțin că au tot bătut pe la ușile autorităților, dar nimeni nu s-a autosesizat pentru a rezolva problema.



”Vrem să fie linişte la noi în mahală. De când ei vând băuturi spirtoase totdeauna la noi era dezastru, bătăi. Lumea nu poate să doarmă.”



''Aici stau numai oameni care beau, umblă şi fac mizerie prin jurul casei.''



''Lumea nu are ce cumpăra de aici. Se vinde suta de grame şi ceva ''zacuscă" la suta de grame. În partea ceea de casă este şcoală, aici grădiniţa. Trec copiii de la şcoală şi aud toată murdăria din gura persoanelor care sunt în stare de ebrietate.”



Confruntarea dintre localnici şi proprietarii magazinului a început în 2019, când oamenii s-au mobilizat şi au început să facă mai multe demersuri către instituțiile competente.



”De disperare am început să scriu plângeri, am adunat iscăliturile. După competenţă, întâi am bătut în pretură. Pe urmă îmi spuneau că pretura nu are nimic cu asta, că asta trebuie să fie decizia primarului.”



Şi poliţia a trimis un demers către primărie pentru a fi sistată activitatea alimentarei, întrucât a primit în ultimii doi ani în jur de 100 de plângeri. Vicepretorul sectorului Ciocana, Elena Triboi, ne-a comunicat că magazinul activează legal, așa că pretura nu poate interveni. Iar primarul Ion Ceban a declarat pentru postul nostru de televiziune că va merge la faţa locului pentru a vedea care este situaţia şi, ulterior, împreună cu specialiştii, va fi luată o decizie.



”Am să merg să mă documentez, să solicit dosarul. Am eu o idee, dar nu o spun, deocamdată. Am să vă chem când o să o pun în aplicare.”, a declarat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.



Am încercat să obținem o reacție și de la proprietarii magazinului, dar aceștia nu ne-au răspuns nici la telefon și nici la mesaje.