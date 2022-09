Scandal de proporţii pe o şosea din raionul Soroca. Zeci de oameni au blocat un drum de legătură dintre localități

" Cum drum raional? Dar maşinăraia asta vin din raionul Soroca? Ele nici nu încap în raionul Soroca. Ele vin din toate raioanele, din toată Moldova, cum drum raional."Potrivit Asei Răilean, pentru a realiza proiectul, aşa cum a fost elaborat în 2019, mai e nevoie de 13 milioane de lei.'' Astăzi, pentru aceeaşi porţiune de drum, 3,7 km, sunt necesari aproape 34 milioane de lei, ce ar însemna un milion şapte sute de mii de euro. Noi avem deja 21 de milioane de lei care vin de la Uniunea Europeană şi din contribuţii, ceilalţi suntem în deficit. Asta am solicitat. '', a spus ASEA RĂILEAN, manager proiect.La protest a venit șeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Veaceslav Burlacu. Potrivit reprezentantului Guvernului, Consiliul raional Soroca ar trebui să identifice banii necesari.'' Lăsaţi în pace Guvernu, deoarece bani sunt. De exemplu, ei în acest an au planificat la secţia cultură o rutieră. Pentru ce le trebuie rutieră? Mai bine să fie făcut drumul acesta. Cereţi bani de la Consiliul Raional! '', a sugerat VEACESLAV BURLACU, şef al Oficiului Soroca, Cancelaria de Stat.Protestatarii au ameninţat că, dacă autorităţile locale şi cele centrale nu vor găsi o soluie până marţi, 20 septembrie, vor bloca din nou drumul.'' Or iau credit, or scrisoare de garanţie, or să vândă maşina preşedintelui raionului.- Şi a reprezentantului Guvernului în teritoriu.'''' Soluţia este, Consiliul Raional trebuie să fie garant şi să ia un credit. ''Reprezentantul Guvernului le-a promis protestatarilor că, până la începutul săptămânii viitoare, va fi identificată o soluţie pentru a putea începe reparaţia tronsonului de drum. Am încercat să obţinem un comentariu de la preşedintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, dar acesta nu a răspuns la apeluri.