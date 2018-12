SCANDAL DE PROPORȚII în Filipine. Preşedintele Rodrigo Duterte a mărturisit că şi-a agresat sexual menajera

Preşedintele filipinez, Rodrigo Duterte a provocat duminică un scandal după ce a povestit că, în adolescenţă, şi-a agresat sexual menajera, organizaţii pentru drepturile femeii acuzându-l că promovează abuzurile sexuale, relatează AFP și Agerpres.

Controversatul preşedinte stârneşte cu regularitate scandaluri atunci când vorbeşte despre femei. El a glumit în legătură cu un viol şi s-a lăudat public cu infidelităţile sale.



Referindu-se la mărturisirea pe care i-a făcut-o unui preot pe când era în liceu, Duterte, în vârstă de 73 de ani, a spus că a intrat în camera menajerei sale în timp ce aceasta dormea.



"Am ridicat pătura (...) Am încercat să ating ce era în pantaloni", a povestit el într-un discurs. "O atingeam când ea s-a trezit, aşa că am ieşit" din cameră, a mai spus el.



Duterte a afirmat că i-a mărturisit preotului că s-a întors în camera menajerei şi a încercat să o agreseze din nou.



Partidul Gabriela, care apără drepturile femeilor, a cerut demisia preşedintelui, denunţând remarcile sale "respingătoare" şi acuzându-l că a recunoscut o tentativă de viol, scrie Agerpres.ro.



Răspunzând criticilor, purtătorul de cuvânt al lui Rodrigo Duterte a declarat duminică că preşedintele a "inventat" povestea.



"El a inventat o anecdotă ridicolă pentru a atrage atenţia asupra atacurilor sexuale pe care el şi colegii lui le-au suferit în liceu", a spus Salvador Panelo.



Duterte a făcut aceste declaraţii în timp ce critica Biserica Catolică în legătură cu acuzaţiile de agresiune sexuală împotriva copiilor.



Preşedintele, care nu a ezitat să prezinte biserica drept "cea mai ipocrită instituţie", în condiţiile în care populaţia ţării este majoritar catolică, a declarat sâmbătă că el şi colegii săi au fost agresaţi sexual în timpul spovedaniei.



Duterte se află în conflict deschis cu conducerea Bisericii Catolice din ţara sa, care a fost extrem de critică faţă de campania sa sângeroasă împotriva traficului de droguri.