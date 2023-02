Scandal de proporţii în Armata Naţională. Generalul de brigadă Eduard Ohladciuc ar fi ţinut ostatici 12 militari

Scandal în Armata Naţională. 12 militari, printre care şi femei, ar fi fost ţinuţi forţat în cazarmă timp de mai bine de 20 de ore. Cel puţin asta se arată într-un denunţ înregistrat la Procuratura Generală, care a apărut în spaţiul public. Din document, nu este clar motivul pentru care au fost ţinuţi aceştia în cazarmă, însă se menţionază că un ordin în acest sens a fost dat de către comandantul Armatei Naţionale şi general de brigadă Eduard Ohladciuc. Procuratura Generală a confirmat că a primit un denunţ în acest sens şi anunţă că a pornit pe acest caz un proces penal. Reprezentanţii Ministerului Apărării au refuzat să ofere comentarii la acest subiect.

În denunţul care a apărut în spaţiul public, se menţionează că totul s-ar fi întâmplat în data 5 februarie anul trecut. În document este protejat numele denunţatorului şi denumirea unităţii militare în care s-ar fi produs incidentul, însă sursele noastre spun că ar fi vorba despre brigada Infanterie Motorizată "Dacia" din Cahul. Cel care s-a adresat Procuraturii este fostul comandant al brigăzii, care a plecat din Armata Naţională, în decembrie anul trecut.

În denunţ scrie că în data de 5 februarie, 2022, Ohladciuc ar fi dat indicaţie ca cei 12 militari vizaţi să fie ţinuţi în cazarmă, cu scopul de a identifica cine dintre ei ar fi trimis un document presei, fără a se preciza despre ce act mai exact e vorba şi la ce evenimente face referire.

În spaţiul public, pe lângă documentul cu denunţul, a mai apărut şi o discuţie telefonică care ar fi avut loc între persoana care a făcut denunţul şi comandantul Armatei Naţionale Eduard Ohladciuc. Din convorbire, angajatul brigăzii infanterie îi spune comandatului că a verificat toate telefoanele angajaţilor şi nu a găsit informaţia de care are nevoie şi pentru ce militarii sunt ţinuţi forţat în cazarmă.

"-Angajat: Domnule colonel, am stat noi toată noaptea aici, am verificat telefoanele la toţi, începând cu al meu şi toată lista care este acolo. Nu s-a depistat la nimeni nimic, nu pot eu nimic să găsesc, ţin oamenii ăştia aici deja a doua zi, fără niciun motiv.

- Ohladciuc: Cum fără niciun motiv?

Angajat: În baza la ce îi ţin eu aici, n-am niciun document, cum adică, că eu îi ţin la lucru că ei s-au semnat pe acel document? 00:

- Ohladciuc: Bun, atunci spune cine a fotografiat?

- Angajat: Dar cine o să spună, eu de unde să ştiu cine a fotografiat?"

Totodată, din discuţia celor doi, angajatul brigăzii îi spune comandatului Ohladciuc că nu are niciun motiv şi temei să-i ţină pe militari cu forţa. Mai mult de atât, el spune că printre aceştia ar fi şi femei care erau aşteptate acasă de copii.

"Atunci ce facem mai departe?

- Angajat: Eu nu ştiu, deja se vorbeşte că n-o să se mai semneze nimeni pe niciun document, că vor fi pe urmă învinuiţi de diferite prostii. Sunt femei aici cu copii acasă, care au câte trei copii.

- Ohladciuc: Eu înţeleg, înseamnă că cine a făcut trebuie să recunoască şi să le dea voie la ceilalţi să se ducă acasă.

- Ohladciuc: Şi în telefoane ce este?

- Angajat: Nu-i nimic, ceea ce căutăm noi nu-i. S-a pus programa, s-au verificat telefoanele.

- Angajat: O să depună amuş vreo unul o plângere, eu în baza la ce îl ţin aici?

- Ohladciuc: Că se caută informaţia!"

Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat faptul că în adresa instituţiei a parvenit denunţul pe marginea acestui caz şi a confirmat veridicitatea documentului apărut în spaţiul public. Aceasta a refuzat să ne ofere detalii suplimentare despre motivul exact pentru care ar fi fost ţinuţi forţat militarii în cazarmă. Ne-a comunicat însă că pe marginea incidentului a fost deschis un proces penal pentru a analiza toate circumstanţele.

Am încercat să obţinem o reacţie de la conducerea Ministerului Apărării însă nici ministrul demisionar Anatolie Nosatîi, nici secretarul general al ministerului Igor Cutie nu ne-au răspuns. Deşi iniţial, Igor Cutie ne-a spus că revine cu o reacţie, acest lucru nu s-a întâmplat. Iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Ala Diaconu ne-a spus că instituţia nu va oferi niciun comentariu la acest subiect pe durata procesului penal. Am transmis prin purtătorul de cuvânt o solicitare către Eduard Ohladciuc, privind oferirea unui comentariu pe marginea denunţului, dar deocamdată nu am primit un răspuns.