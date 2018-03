SCANDAL de plagiat în SUA. Cântăreața Miley Cyrus a fost dată în judecată de un compozitor jamaican

Un nou scandal de plagiat în Statele Unite. Cântăreața Miley Cyrus a fost dată în judecată de un compozitor jamaican, care susţine că piesa "We Can’t Stop", lansată în 2013, seamănă izbitor cu o melodie pe care el a lansat-o acum trei decenii. Compozitorul cere daune de 300 de milioane de dolari.



Jamaicanul Michael May crede că Miley Cyrus a încălcat drepturile de autor, fiindcă piesa ei este identică în proporție de 50 la sută cu melodia "We Run Things", lansată de el în 1988.



El a acuzat-o pe Cyrus şi RCA Records, casa de producție, că şi-au însuşit pe nedrept materialul lui, inclusiv versul "We run things. Things no run we". Miley Cyrus nu a oferit deocamdată comentarii. Piesa interpretei americane a ajuns pe locul al doilea în Billboard 100, în august 2013.