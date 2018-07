SCANDAL DE DOPAJ! Înotătorul american Ryan Lochte, suspendat pentru că a recurs la o perfuzie intravenoasă interzisă

Lumea sportului este zguduită de un nou scandal de dopaj! Înotătorul american Ryan Lochte a fost suspendat pentru 14 luni, deoarece a recurs la o perfuzie intravenoasă interzisă. Agenţia americană Antidoping a anunţat că sancţiunea a intrat în vigoare de pe 24 mai, data când a făcut perfuzia. În aceste condiţii, sextuplul campion olimpic va rata Campionatele Mondiale de nataţie din 2019, din Coreea de Sud.



"Este un lucru devastator atât pentru mine, cât şi pentru familia mea, deoarece abia am revenit la forma mea bună. Am fost gata să evoluez din nou pentru echipa naţională la Campionatul Pan-Pacific, iar la anul să particip la Campionatele Mondiale", a spus Lochte.



Înotătorul în vârstă de 33 de ani a mărturisit că va continua antrenamentele pentru a reveni în sport: "Chiar dacă nu voi concura, voi continua să mă antrenez în fiecare zi pentru a fi parte a naţionalei SUA. Nu-mi doresc nimic altceva decât să reprezint ţara mea la Olimpiada de la Tokyo din 2020."



Lochte a fost în atenţia presei în 2016 când, împreună cu alţi înotători americani, a pretins că au fost victimele unei agresiuni din partea unor falşi poliţişti în timpul Jocurilor Olimpice de la Rio. Apoi ei şi-au schimbat declaraţiile, însă autorităţile braziliene i-au pus sub acuzare pentru "denunţ mincinos al unei infracţiuni".

În septembrie 2016, sportivul american a fost suspendat 10 luni de către Comitetul Olimpic American în urma acestui incident.