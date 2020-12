Scandal de amploare la Lăpuşna. Angajaţii primăriei din localitate, evacuaţi forţat din clădire după ce un antreprenor a cumpărat sediul instituţiei

''Odată cu ei! Hai să intrăm, hai să intrăm. ''''Am venit la lucru dimineaţă şi am fost scos de spate afara, dat afară forţat de nişte mascaţi. ''''Computere, ce ţine de actele de serviciu au rămas toate sigilate. Toate dosarele, ce ţine de cereri pentru perioada rece a anului, sunt cereri care nu am reuşit să le introducem, au rămas aşa. ''''Fără niciun document au sustras toate documentele şi le-au depozitat într-un birou, nu ştim dacă le-au depozitat corect.''Între timp, în faţa Primăriei s-au adunat mai mulţi localnici, revoltaţi de cele întâmplate.''Am venit la primărie cu probleme personale, ce avem noi nevoie şi nu ne dau voi. Iată au venit mascaţii. ''''Clădirea asta a făcut-o părinţii noştri. Au luat-o care era atunci conducător Lăpuşniţa a pus mâna pe tot ce e în satul acesta. A luat-o cu trei copeici. Era vechi şi a ajuns la o sumă mizeră. ''Anul trecut, antreprenorul care a cumpărat clădirea le-a cerut să o elibereze. Ultimii nu s-au conformat însă, pentru că nu aveau unde-şi desfăşura activitatea.'' Am făcut veceul, o mică reparaţie, consiliul local a alocat bani pentru asta, ca acum să spunem luaţi clădirea băieţi.'''' - Am cumpărat-o de bună credinţă. Un an de zile s-a rugat la domnul primar să încheie contract de locaţiune, dar nu au vrut.- Ce vreţi să faceţi aici?- Eu am producere. ''''Primăria refuză să încheie careva acte juridice în vederea legalităţii aflării în acest imobil şi am fost nevoit să întreprindem acţiuni de eliberare a imobilului. ''''Noi am venit cu propunerea să le alocăm fostul centru de sănătate care ne aparţine nouă, noi suntem fondatori, să le dăm cu titlu gratuit. Din partea lor nu a fost niciun demers să le alocăm încăperea dată. ''Primăria comunei Lăpuşna nu are un sediu oficial de trei decenii. Edificiul vechi a ars în anul 1987, iar de atunci angajaţii Primăriei s-au mutat de patru ori.