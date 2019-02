Scandal cu îmbrânceli la o piaţă din oraşul Făleşti. Câţiva muncitori de la primărie, agresaţi de foştii arendaşi

foto: publika.md

Scandal cu îmbrânceli la o piaţă din oraşul Făleşti. Câţiva muncitori de la primărie au fost agresaţi de foştii arendaşi. Nu a scăpat de furia acestora nici actuala şefă a Întreprinderii "Asociaţia Pieţelor" din oraşul Făleşti, Aliona Butnari. Potrivit autorităţilor locale, cei care au gestionat terenul nu mai niciun drept asupra terenului, dar refuză să se conformeze deciziei.



Totul s-ar fi întâmplat când muncitorii au venit pe teritoriul fostei pieţe pentru a face curăţenie. Bărbatul care îl îmbrânceşte pe unul dintre măturătorii primăriei este Sergiu Ursachi, un angajat al fostului arendaş al pieţei - Andrei Parfeni.



"Am făcut ziua sanitară la Asociaţia Pieţelor, şi au venit două persoane şi ne-au îmbrâncit, ne-au bătut. Lumea care era pe drum, tot i-a bătut", a spus şefa întreprinderii "Asociaţia Pieţelor", Făleşti, Aliona Butnari.



Şefa Asociaţiei Pieţelor din oraşul Făleşti, Aliona Butnari, susţine că cei doi agresori erau în stare de ebrietate.



"A deteriorat maşina. Uitaţi-vă, ce au făcut ei. Nu am reuşit să filmez, că eram foarte speriată. Nu că speriată, dar prin surpindere".



Fostul arendaş al pieţei, Andrei Parfeni, susţine că totul ar fi pornit după ce muncitorii primăriei ar fi aruncat gunoiul pe teritoriul pieţei.



"Aruncă după gard gunoiul, între buticurile care sunt amplasate după gard. I-am făcut observaţie Atunci el m-o agresat, m-o apucat de scurtă, o început să mă... Am şi eu emoţii. Poate nu am procedat corect, dar asta e situaţia.".



Cazul este cercetat de poliţiştii din Făleşti.



"Au fost luate explicaţii de la persoanele implicate în acest conflict. Cei care susţin că au fost agresaţi li s-au dat îndreptare către medicii legişti, pentru a se constata gravitatea vătămărilor. Aşteptăm expertiza medico-legală".



Conflictul dintre fostul arendaş al pieţei şi primăria oraşului Făleşti a pornit acum aproximativ un an. După expirarea contractului de chirie a spaţiului comercial, terenul a trecut în gestiunea Asociaţiei Pieţelor din Făleşti în urma unei decizii în acest sens a consiliului oraşenesc. Fostul arendaş refuză însă să se conformeze şi a atacat hotătârea în instanţa de judecată. El continuă să gestioneze piaţa, iar comercianţii se plâng că sunt obligaţi să achite două taxe, una primăriei şi alta fostului gestionar.