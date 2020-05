Savanți moldoveni: Tehnologia 5G nu are nicio legătură cu apariţia COVID-19, iar teoriile privind cipurile sunt aberaţii

Tehnologia 5G nu are nu are nicio legătură cu apariţia noului tip de coronavirus, iar teoriile nedovedite ştiinţific, potrivit cărora prin intermediul unei eventuale vaccinări în masă se urmăreşte controlul oamenilor este falsă. De acestă părere sunt mai mulţi experţi şi savanţi moldoveni, care îndeamnă cetăţenii să se documenteze înainte de a a face concluzii pripite.

Potrivit vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe din Moldova, Svetlana Cojocaru, tehnologia 5G nu se deosebeşte de reţelele din generaţia anterioară, 2, 3 sau 4 G. Cea mai importantă diferenţă este viteza de transmitere a datelor.



"5G este acelaşi 4G, doar că are o bandă mai largă pentru transmiterea informaţiei. Tehnologic, nimic acest 5G, radical viaţa oamenilor nu schimbă", a menționat vicepreşedintele AŞM.



Cojocaru mai spune că teoria precum că odată cu vaccinurile contra noului tip de coronavirus le vor fi implantate oamenilor cipuri sub piele este o aberaţie din punct de vedere ştiinţific şi medical.



"Incapsularea unui obiect fizic este o mică operaţie chirurgicală. Un vaccin, categoric nu poate conţine acest cip. Cu atât mai mult, nimeni nu face astfel de lucruri, contrar voinţei oamenilor", a declarat Svetlana Cojocaru.



În acelaşi timp, secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Vitalie Tarlev, spune că tehnologia 5G ar putea fi implementată în ţara noastră abia peste doi ani. Chiar şi aşa, acest lucru nu se va face decât după o amplă consultaţie cu experţii şi instituţiile abilitate, care vor da un verdict asupra inofensivităţii acestora asupra sănătăţii oamenilor.



"Noi nu vom consulta vrăjitorii, noi vom consulta specialiştii când vom admite ca în Republica Moldova să avanseze şi tehnologia şi aceste servicii. Organizaţii internaţionale întregi lucrează în acest domeniu, şi noi cu ele ne consultăm. În cazul dat, instituţia specializată ONU, credeţi-mă nu vor admite ca furtuni de acestea tehnogene să fie implementate la scară globală", a precizat Vitalie tarlev.



În timp ce Mitropolia Moldovei a expediat deja demersurile către conducerea ţării prin care îşi exprimă dezacordul faţă de tehnologia 5, Mitropolia Basarabiei nu şi-a exprimat public opinia.

Secretarul Cabinetului Mitropolitan, Andrei Bucliş, ne-a comunicat că o poziţie oficială în acest sens poate fi luată doar în cadrul şedinţei sinodului. Şefa serviciului de presă al Preşedinţiei, Carmena Sterpu, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacţie cu privire la demersul expediat de către Mitropolia Moldovei.

De cealaltă parte, reprezentanţii Parlamentului ne-au confimat că au recepţionat o astlel de scrisoare, dar ne-au îndemnat să solicităm reacţii de la membrii fracțiunilor parlamentare. Am expediat o solicitare şi la adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate şi am întrebat dacă demersul publicat pe pagina Mitropoliei Moldovei cade sub incidenţa promovării informaţiilor false şi dacă vor fi luate măsuri. Deocamdată nu am primit un răspuns.