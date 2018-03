Saul Alvarez, prins dopat! Pugilistul a fost depistat pozitiv cu clenbuterol

FOTO: PUBLIKA.MD

Lumea boxului este zguduită de un nou scandal de dopaj. Pugilistul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez a fost depistat pozitiv cu clenbuterol în urma unui control antidoping, chiar cu două luni înaintea meciului revanşă cu kazahul Ghenadi Golovkin. Astfel, în urma acestui anunţ meciului anului dintre cei doi, program pe 5 mai, ar putea fi amânat.



Alvarez a fost supus unui control de Agenţia Mondială Antidoping în timpul cantonamentului efectuat în Mexic. Informaţia a fost confirmată şi de promotorul boxerului, Golden Boy Promotions, care a mai specificat că rezultatul pozitiv este determinat de carnea de vită contaminată, care a afectat mai mulţi sportivi din această ţară.



Clenbuterolul este o substanţă utilizată pentru a mări masa musculară a animalelor, iar în medicină, pentru a trata astmul, în timp ce sportivii o folosesc pentru creşterea masei musculare şi la arderea grăsimilor.



În trecut, au mai fost depistaţi cu aceeaşi substanţă foştii campioni mondiali la box, Francisco Vargas şi Erik Morales, dar şi cinci jucători ai naţionalei de fotbal a Mexicului. Alte nume mari găsite dopate cu clenbuterol au mai fost ciclistul Alberto Contador, jucătorii de baseball Raul Mondesi şi Guillermo Mota.



Saul "Canelo" Alvarez Şi Ghenadi Golovkin s-au mai întâlnit o dată în septembrie 2017, când remiza dictată de arbitrii a fost una controversată.



Canelo are 49 de victorii, dintre care 34 prin knock out, o înfrângere, şi două remize. De cealaltă parte, Golovkin are 37 de victorii, dintre care 33 obţinute înainte de limită şi o remiză