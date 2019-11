Satul Săiţi din Căuşeni, model pentru alte localități din țară. Localnicii transformă frunzele în compost pentru sol

Toamna, în satele Moldovei miroase a fum de frunze arse. Nu şi la Săiţi, raionul Căuşeni, unde frunzele sunt adunate în lăzi mari, care, ulterior, se transformă în îngrăşăminte pentru sol. Iniţiativa aparţine primarului localităţii, Valeriu Musteaţă, şi este respectată de către consăteni.



"Când am adus acest proiect şi am vrut să-l iniţiem şi în satul nostru, s-au găsit persoane care mi-au spus să-mi fac la mine acasă şi apoi vor face şi ei. M-a servit deja trei ani de zile, eu am pus aici frunzele care cădeau în fiecare toamnă, anul acest am golit-o deja o dată", a declarat Valeriu Săiți, primarul ales al satului Săiţi.



Ulterior, au fost instalate două lăzi mari de depozitare a resturilor vegetale la Casa de Cultură şi lângă Primăria din sat. Lăzile au costat bugetul local în jur de 2000 de lei. Exemplul primarului Valeriu Musteaţă este urmat de tot mai mulţi consăteni.



Svetlana Musteaţă şi-a instalat şi ea o astfel de ladă de depozitare a frunzelor în propria curte.



"Eu deja mi-am făcut acasă. De trei ani, de când a propus domnul primar, am şi eu acasă o astfel de ladă şi primăvara folosesc compostul la flori. Şi aşa este şi normal, şi respirăm aer curat", a spus Svetlana Musteață, angajat al Casei de Cultură din Săiţi.



În unele zile de sâmbătă, oamenii strâng frunzele şi de pe străzile din localitate. De această dată, un grup de oameni s-a adunat în curtea Primăriei.



"Nu respirăm aerul cel care iese din foc când sunt arse frunzele, eu aş îndemna toată lumea să facă aşa. "



"E foarte bine ca să fie adunate frunzele undeva, pentru că ele până în iarnă se compostează şi se face un îngrăşământ şi se foloseşte în grădină. Dar dacă dăm foc la frunze, ele conţin substanţe cancerigene şi are de suferit toată lumea."



"Pui frunzele, mai acoperi cu pământ şi faci îngrăşământ natural. Peste un an poţi să-l împrăştii prin grădină şi e roadă bună. "



Arderea frunzelor şi a altor resturi vegetale se amendează cu până la 4 mii 500 de lei în cazul persoanelor fizice, iar cele juridice - 15 mii de lei.