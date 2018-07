Satul Porumbrei, model de dezvoltare pentru alte localități din țară. Află istoria de succes a locuitorilor

Satul Porumbrei din raionul Cimişlia a ajuns în ultimii ani un model de dezvoltare. În localitate natalitatea creşte, în medie, de la an la an cu cinci la sută. Satul se poate mândri şi cu băştinaşii, care odată plecaţi de acasă, au început să revină. Doar în ultimii ani, aproape 70 la sută dintre emigranţi s-au întors la gospodăriile lor.



"Suntem unicul sat din raion la care se nasc cei mai mulţi copii. Avem două cartiere de terenuri, de 92 de case unde se construieşte şi alt cartier de 86. Rezultatul se vede în al doilea cartier pleacă şi se întorc. E un sat cu perspectivă, tânăr, viu şi mi-l vreau aşa întotdeauna", a spus Ioana Stoica, primarul satului Porumbrei, Cimişlia.



Grădiniţa din Porumbrei este frecventată de 90 de copii, iar autorităţile locale, la solicitarea părinţilor, intenţionează să deschidă şi o creşă.



Oleg şi Lidia Loghin au patru copii. Soţii au lucrat 15 ani în Rusia, iar dorul de casă i-a făcut să revină în satul de baştină.



"E mai bine acasă. La baştina noastră. Aici totul e bine", a zis Lidia Loghin, locuitoare a satului Porumbrei.



După ce au revenit din străinătate, soţii şi-au deschis o afacere cu materiale de construcţie.



"Având în vedere că trebuie să îmi construiesc casa mi-am luat un camion şi am socotit să ne legăm de materiale de construcţie. Mulţumesc că m-am întors acasă şi într-adevăr îmi pot întreţine familia şi sunt alături de familia aceasta este foarte important", a spus Oleg Loghin, locuitor al satului Porumbrei.



Copiii sunt fericiţi că părinţii le sunt alături.



"Mie îmi place foarte mult aici, acasă, e pur şi simplu minunat la noi în familie"



Şi soţii Şveţ au lucrat cinci ani în Italia, au adunat bani şi au decis să-şi facă o casă în sat.



"Am văzut cum este viaţa printre străini, nu este uşor deloc. Printre străini tot străin eşti. Am venit acasă ne-am construit căsuţa noastră. Am întemeiat o familie, am născut doi copii", a zis Svetlana Şveț, locuitoare a satului Porumbrei.



Iar soţii Ţurcanu au revenit din Israel, după ce pe lume au apărut cele două fetiţe gemene.



"Vrem ca să fim lângă copii şi copii noştri să simtă că au părinţii lângă dinşii. Am construit casa, mergem cu construcţia mai departe", a declarat Eugenia Ţurcanu, locuitoare a satului Porumbrei.



În satul Porumbrei locuiesc 1750 de oameni, dintre care 57 la sută sunt tineri.