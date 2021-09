Satul de baştină al fotografului Zaharia Cuşnir va fi transformat într-o expoziţie de fotografii în aer liber. Cum este pregătită localitatea

Un sat din nordul ţării va fi transformat într-o expoziţie de fotografii în aer liber. Este vorba de localitatea de baştină a fotografului Zaharia Cuşnir, care a devenit cunoscut după ce un tânăr a descoperit în podul unei case o colecţie de fotografii de epocă de la mijlocul secolului trecut."O să punem fotografiile făcute de Zaharia Cuşnir prin tot satul, o să le punem fix în locul unde el le-a făcut. O să dăm oamenilor ocazia să se plimbe să vadă cum arată satul şi cum arată locurile, cum arătau cândva şi cum arată în prezent, deci diferenţa de 50, 60 de ani.", a declarat Victor Găluşca, fotograf.În acest weekend, mai mulţi voluntari au organizat o clacă pentru a pregăti satul de vernisaj. Ei au curăţat drumurile de vegetaţie cu speranţa să îi ofere localităţii aspectul de altă dată."În primul rând defrişăm vegetaţia uscată fiindcă este mare pericol de incendiu pe lângă faptul că nu este estetic. De asemenea degajăm de vegetaţie şi curţile unde urmează să fie expuse fotografiile.""Am vrut foarte mult să văd locurile, să văd unde s-au întâmplat momentele, pentru mine, destul de istorice. Noi prin asta am devenit renumiţi în lume şi am ocupat un loc minuscul pe harta fotografiei."Victor Galuşca este cel care a descoperit colecţia de fotografii a lui moş Zaharia, fotograful care a surpins viaţa moldovenilor din anii 50-60 ai scolului trecut. Mătuşa Mila îşi aminteşte cu nostalgie de vremurile când localitatea era mai mare, iar Zaharia Cuşnir participa la toate evenimentele din sat."Aici era satul populat, era casă în casă, grădini frumoase, fântâni bune cu apă, aici era centrul satului. Moş Zaharia a trăit aici în saraiul acesta unde e vorba să fie muzeul. El fotografia la toate nunţile, la toate înmormântările, a fost un fotograf clasat pe atunci.", a declarat Mila Gheleţca, locuitoare a satului Roşietici, raionul Floreşti.Şi alţi localnici îşi aduc aminte de talentul lui Zaharia Cuşnir şi se bucură atunci când se descoperă pe ei sau pe rudele lor în fotografiile de epocă."A fost un om foarte bun la noi în sat, pe vremea noastră copilărească tot pasul ne fotografia, tot pasul care şi cum aveam plăcere, cinci copeici, zece copeici era fotografia."Acum, au mai rămas doar amintirile. De-a lungul anilor, multe gospodării au rămas în paragină, iar vegetaţia a pus stăpânire pe drumuri şi grădini."Îs vreo 35 de ani, aici a fost magazin, a fost centrul satului, aici se făcea jocul. Iată singurică am ieşit şi cu o seceră am tăiat aşa marginea asta că se aplecase şi nu puteam merge pe drum, nu vedeam nici maşinile şi stuhul acesta tot eu l-am tăiat."Expoziţia de fotografii ale lui Zaharia Cuşnir va fi inaugurată în satul Roşietici din raionul Floreşti în data de 18 septembrie.