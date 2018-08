Satul Cuhneşti din raionul Glodeni, NĂVĂLIT de mistreţi. Animalele au distrus cinci hectare de lucernă şi porumb

Mai mulţi mistreţi flămânzi au dat năvală în satul Cuhneşti din raionul Glodeni. Porcii au distrus, într-o singură noapte, cinci hectare de lucernă şi porumb.

Proprietarul pământurilor susţine că mistreţii au venit din Rezervaţia "Pădurea Domnească".



"Sunt urmele de mistreţii sălbaticii. Aici sunt urme enorme pe unde au mers sunt destul de mari. Porumbul este distrus în mare parte. Şade la pământ şi nu îl putem recolta."



Agricultorul, care deţine terenurile de şapte ani, susţine că mistreţii au dat buzna pentru prima dată pe câmpurile lui. Fermierul spune că pagubele ajung la 30 de mii de lei.



"Am văzut o mare parte a porumbului plantat pe acest teren a fost deteriorat de mistreţii sălbatici.Am depistaţi că sunt mistreţi prin urmele acestora. Vin în turmă de 20 - 30 or fi şi au deteriorat plantaţia de porumb", a spus Nicolae Jantuan, locuitorul satului Cuhneşti.



Fermierul a depus plângeri la Poliţia din Glodeni şi la Inspectoratul Ecologic, însă până acum nu a primit niciun răspuns.



"- Răspunderea ar trebui să o poarte responsabilii din cadrul Pădurii Domnească. Au permis îmulţirea a o mare parte din aceşti mistreţi care aduc daune. Am fost la rezervaţia Pădurea Domnească.

– Şi ce va spus? Nimic doar strâng din umeri", a spus Nicolae Jantuan, locuitorul satului Cuhneşti.



Administraţia rezervaţiei "Pădurea Domnească" neagă acuzaţiile aduse de agricultor.



"Legea prevede că cetăţeanul are voie să păzească ternul care îl deţine. Să îi fugărească, să facă un rug în locurile amenajate să pună in câine, un paznic, în aşa gen fără armă fără nimic", a spus Igor Voloşin, inginer pază şi protecţie Pădurea Domnească.



Reprezentanţii rezervaţiei spun că nu vor achita nicio despăgubire, fiindcă prin aceste acţiuni bărbatul ar încercă să se răzbune.



"Domnul Jantuan Nicolae a fost de noi anul trecut şi anţărţ prins la braconaj în ariile şi pădurea care o deţinem", a spus Igor Voloşin, inginer pază şi protecţie Pădurea Domnească.



Toate cazurile sunt investigate de poliţiştii din Glodeni, care au deschis o anchetă în acest sens.