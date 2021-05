Satul Cotul Morii a fost șters aproape complet de pe hartă după inundațiile din 2010

Inundațiile puternice din 2010 au şters aproape complet de pe hartă satul Cotul Morii, din raionul Hîncești. Stihia a distrus sute de case şi a adus în pragul disperării mii de oameni. Acum, acolo bântuie singurătatea, iar pe localnicii rămași îi poți număra pe degete.”Drumuri pustii și case dărâmate. Așa arată satul vechi Cotul Morii din raionul Hîncești, care în 2010 a fost spălat la propriu de inundații puternice. Aici au mai rămas câțiva localnici, care nu au putut să-și lase gospodăriile. Ceilalți vin doar din când în când să-și mai vadă casa sau să-și lucreze grădinile.”În sat mai locuiesc în jur de 30 de familii. Maria Ganganu are 70 de ani şi își amintește cu durere despre nenorocirea de acum 11 ani.”Apa până la ferestre a fost în casă. Și mi-a putrezit divan și totul, căci mă pregăteam de nuntă că fata mea era mireasă. Când am venit, băiatul a ajuns înainte și nu m-a lăsat să intru și a scos covoarele tot”, spune Maria Ganganu.Femeia spune că a investit mult în reparația casei și nu s-a gândit să-și părăsească locuința:”Aici m-am născut, aici am crescut, aici am muncit 28 de ani. În familie, eu, sora și fratele meu, noi toți suntem aici. Noi nu ne-am mutat de aici, cu toate că avem case la deal.”Și soții Scurcan povestesc cu lacrimi în ochi despre momentele grele prin care au trecut. După inundații, au stat o perioadă într-o casă cu 20 de familii.”Eu aici am fost și voi rămâne. Și nu mă duc de aici. O să fac o cameră cum ar fi, dar tot aici o să trăiesc. Nu mă duc acolo pentru șase arii de pământ.””Cu durere în suflet, cu lacrimi pe obraji, cum să las cuibul acesta? Pentru ce? Aici am crescut copii și necaz.- Nu vă este trist?- Nu, vai de mine. Eu am tot timpul ocupație.”Satul Cotul Morii a fost reconstruit pe un deal, unde au fost ridicate 700 de case noi. Chiar și așa, localnicii mai vin în satul vechi pentru a-și lucra ogoarele.”Primăvara venim aici, lucrăm, gătim grădina, semănăm. Mai în scurt, trăim la fazendă. Noi aici ne-am născut, aici ne-am deprins.””Venim să mai vedem ca alții să nu fure totul. Mai păzim ce a mai rămas. Dar în rest, ogoarele. Noi tot timpul tânjim de aceste locuri. Aici era aproape, doi pași până la Prut.”În comuna Cotul Morii locuiesc peste 2200 de oameni.