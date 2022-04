Și satul Costești din raionul Ialoveni se vrea în componenţa municipiului Chișinău. Consiliul local a aprobat o decizie privind iniţierea discuțiilor cu sătenii privind ieșirea localității din componenţa raionului Ialoveni şi trecerea în jurisdicţia Primăriei Chişinău. Inițiativa a fost susținută de 14 consilieri locali din cei 20 prezenți la ultima ședința. Edilul Vasile Bortă susţine că primăria are în prezent o datorie de 6 milioane de lei. Și asta pentru că anul trecut au fost reparate capital mai multe drumuri distruse de ploi. De doi ani localitatea este lipsită de finanţare din bugetul raional din considerente politice şi dacă ar depinde de banii Capitalei ar avea posibilități mai mari pentru dezvoltare, spune primarul.”Suntem constrânși financiar. Se efectuează lucrări mari de reparația și construcția drumurilor în satul Costești. Multe lucrări la reparația instituțiilor, că avem cinci grădinițe, două licee, gimnaziul”, a declarat Vasile Bortă, primarul satului Costești.Autoritățile raionale resping acuzațiile primarului satului Costești. Potrivit lor, pentru 2022, soldul disponibil în buget este de 10 milioane de lei. Pentru primării sunt însă 37 de milioane de lei.”Nu-i adevărat. Chiar și anul acesta doar Costeștiul a primit 500 de mii la stadion. Care este constrângerea? Asta sunt niște aberații de a lor. Cred că vor politică să facă. Consiliul raional susține pe toți în măsura posibilităților”, a menționat Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni.Autoritățile publice locale își propun să facă mai multe ședințe cu locuitorii satului pentru a pune în dezbatere inițiativa.”Noi vrem cu Chișinăul. Poate mai ușot te vei duce la spital. Știi că îți dă îndreptare. Te duci, te tratezi acolo. Mai altfel. Aici e rând mare. Astepți un an de zile pentru un control.””Ar fi bine și așa să ne unim cu Chișinăul, căci te duci la Ialoveni și tot e cu Chișinăul. Ca de aici să îți dea îndrumare drept la Chișinău, să nu mai umbli și pe la Ialoveni.”Alți localnici nu sunt de acord cu această inițiativă.”Trebuie să fie și cum am fost. De a cui nevoie să se dea cu Chișinăul? Era normal cu Ialoveniu și așa ar trebui să fie până la urmă.””Aici oamenii sunt bogați și harnici. Ei o să se vâre în jucăria noastră. Bucățica noastră care o să vină pentru sat, o va lua Chișinăul. Noi o să rămânem cu .... ”O decizie în acest sens trebuie luată de Guvern. Am încercat să discutăm cu reprezentanții Primăriei Chişinău despre această iniţiativă, însă purtătorul de cuvând al instituţiei, Vasile Chirilescu ne-a spus că Ion Ceban va comenta subiectul luni, în cadrul ședinței operative. În satul Costești din Ialoveni locuiesc peste 11 mii de oameni. Anterior și consiliul comunei Zâmbreni a votat pentru ieșirea din componenţa raionului.