Satul Costeşti din raionul Ialoveni a fost declarat Capitala Tineretului în 2019

foto: publika.md

Satul Costeşti din raionul Ialoveni a fost declarat Capitala Tineretului în 2019. Decizia a afost luată în cadrul Galei Premiilor Naţionale pentru Tineret Tineret, organizată de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării. În cadrul evenimentului au fost premiaţi cu trofee şi premii băneşti cei mai buni specialiştii din cadrul Autorităţilor Publice Locale şi reprezentanţi ai organizaţiilor care promovează tinerii.



Pentru titlul de "Capitala Tineretului 2019" au luptat cinci pretendenţi, printre care Edineţ, Varniţa şi Selişte. Membrii juriului susţin că au analizat minuţios dosarele depuse de participanţi pentru a-l alege pe cel mai bun.



"Comisia de evaluare a analizat fiecare dosar după mai multe criterii printre care activităţile planificate şi care sunt bunele practici pe care pot să le împărtăşească altor localităţi şi regiuni din republică", a spus Vitalie Cârhană, membru al comisiei de valoare din cadrul Capitalei Tineretului.



În cadrul evenimentului, au fost oferite patru premii pentru persoane care promovează sau emplementează proiecte de susţinere a tinerilor. Cea mai mare primă este de 20 de mii de lei.



"Considerăm că această sumă ar fi o contribuţie la un proiect mai mare, un proiect care ar fi şi este de fapt organizat de către voluntarii din cadrul centrului. el va veni pe partea de organizare a treningului şi a tot ce ţine de partea de abilitare a tinerilor", a spus Angela Ciocîrlan, directorul centrului de resurse pentru tineri din Ungheni.



"Sunt onorată şi flatată pentru acest premiu. Nu este numai meritul meu, este premiul întregii localităţi, al tuturor tinerilor şi al administraţiei publice locale", a spus Ana Butucel, specialistul anului al Administraţiei Publice Locale de nivelul I.



"Sunt nespus de bucuros că am primit acest premiu, el nu este numai al meu. este a tuturor celor care activează în domeniul tineretului în raza raionului Orhei", a spus Victoria Gherman, pecialist din cadrul Consiliului raional Orhei.



"Premiul reprezintă pentru noi foarte mult, deoarece este cel mai important premiu din tot anul, este motivant. noi investim toţi banii în proiecte de tineret şi proiecte pentru tineret, deoarece datorită proiectelor de tineret am câştigat acest premiu", a spus Andrei Frăţescu, preşedintele consiliului al

tinerilor din Orhei.



Cei patru câştigători au fost aleşi din 30 de dosare depuse.



"Criteriile conform regulamentului sunt foarte riguroase, persoanele trebuie să întrunească atât nişte cerinţe calitative asupra muncii pe care o efectuează, dar şi cantitative care să arate într-adevăr o prestaţie la nivel în organizarea activităţilor de tineret", a spus Gordilă Bobeică, ofiţer de proiect, Fondul Naţiunilor Unite pentru Moldova.



"De fiecare dată am o mare bucurie să mă întâlnesc cu acei tineri din republica Moldova, care reprezintă speranţa zilei de mâine ai acestei ţări şi acestea nu sunt cuvinte goale. Încercăm să oferim la justa valoare atenţie sectorulu ide tineret", a spus Monica Babuc, ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Concursul este organizat din 2011 şi are drept scop susţinere şi încurajarea angajaţilor care promovează tinerii.