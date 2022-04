Satul Bardar, patria lalelelor. Florile încântă privirea vizitatorilor

"20 de sorturi dintre toate pe care le am sunt acum în floare. Acestea sunt specii pe care le plantează și gospodarii în curțile lor", a spus Gheorghe Luchița.Gheorghe Luchița crește flori de mai bine de 20 de ani. Împreună cu părinții, întreține și dezvoltă propria afacere. Bîrbatul are zambile, 50 de soiuri de lalele și 20 de narcise. Primele înfloresc în sere în luna februarie. Lalelele din câmp sunt în floare în aprilie-mai."Ne aflăm acum lângă narcise, un soi târziu și cu flori interesante. Se numește Acropolis, numele unui oraș din Grecia antică. Acest narcis are o aromă deosebită și o tulpină foarte rezistentă, un lucru de apreciat pentru narcise."Gheorghe Luchița vinde narcisele cu 1 leu firul. Lalelele nu vor fi comercializate în acest an, deoarece sunt puține. Cei care vor să facă o pauză de la agitația din oraș sunt invitați să admire serele din Bardar."Suntem obișnuiți cu mulți vizitatori. Am amenajat locuri de parcare suplimentare, am extins plantațiile. Recent, am amenajat și o toaletă. Ca în fiecare an, intrarea este gratuită, mai ales până încep să înflorească florile."