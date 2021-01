Sătui de promisiuni deşarte, mai mulţi locuitori din Durleşti şi-au reparat singuri drumul

Au pus mână de la mână şi şi-au reparat singuri drumul. Vorbim de mai mulţi locuitori ai orașului Durleşti, care au decis să scoată bani din buzunar, fiind sătui de promisiunile goale ale autorităţilor.Drumul, cu o lungime de aproape 300 de metri, arăta până acum dezastruos. Anterior, postul nostru de televiziune a arătat prin ce gropi erau nevoiţi să meargă locuitorii de pe strada Mihail Sadoveanu."Cu propriile forţe, ne-am strâns toţi bărbaţii, am scos fiecare câte o lopată şi-am făcut drumul. Unde zece gospodării am pus bani şi am făcut.""Acum este altfel să mergi pe aici, înainte erau nişte gropi, era imposibil.""Iniţial ne-au promis că ne vor ajuta cu materiale pentru reparaţie şi cu transport. Am văzut că nimic şi după sărbători, ne-am adunat cu toţi vecinii, care şi cât a putut şi am reparat acest drum."Localnicii spun că mai vor să strângă bani şi pentru iluminarea străzii, dar că autorităţile nu vor să le dea autorizaţie pentru asta."Am vrut şi aici să strângem bani să punem lumină, dar nu ne-au dat voie. Ne-au zis că nu este permis, că dacă se întâmplă ceva, noi răspundem. Vara încă mai mergi, dar iarna când întunecă devreme, te temi, mergem cu lanterne."Am încercat să o contactăm pentru o reacţie pe primarul oraşului Durleşti, Eleonora Şaran, dar aceasta are telefonul deconectat.