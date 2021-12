Sătui de dezinteresul autorităţilor, mai mulţi localnici din Ruseştii Noi au strâns bani ca să repare drumurile din sat

Sătui să meargă prin noroaie după fiecare ploaie, dar şi din cauza dezinteresului autorităţilor, mai mulţi localnici din comuna Ruseştii Noi, raionul Ialoveni, au pus mână de la mână şi au strâns bani ca să repare drumurile din sat. Primăria a contribuit cu betonul necesar, iar oamenii s-au apucat de treabă.

"Ne-am organizat, am strâns bani, ne-a mai ajutat primăria şi am făcut drumul. Nu era posibilitate să mergi pe el, mai ales când ploua, au mai tras ţevile de gaz şi era dezastru aici. Toată mahala s-a strâns, toţi bărbaţii s-au strâns şi am făcut", a menţionat Grigore Codreanu, locuitor al satului Ruseştii Noi.

Ceilalţi vecini povestesc că nu au ezitat să scoată bani din buzunare pentru drumurile pe care merg în fiecare zi:



"- Familia dumneavostră câţi bani a dat?

- Vreo şase mii de lei. Cu plăcere am muncit pentru că facem nu doar pentru noi, dar şi pentru copii, pentru mahala".

"Se adună bărbaţii, aici trebuie muncă, trebuie energie şi doar bărbaţii pot face, femeile cu mâncarea şi cu un pahar de vin. Punem, adunăm şi câte 10-15 mii de lei, altfel nu poţi. Dacă guvernarea nu se uită la noi, suntem departe de ei...".

"- Tare greu mai mergeam până la drum, tare greu.

- Câţi bani aţi dat?

- Şase mii".

Vasile Dvornic a dat 22 de mii de lei ca să aiba asfalt prin faţa gospodăriei.

"Cu părere de rău, avem ceea ce avem. Facem cu forţe proprii pentru că trebuie să trăim mai bine. Dacă nu vom sări toţi în ajutor, mai greu ar fi de îndeplinit lucrările", a spus Vasile Dvornic.

Primarului comunei Ruseştii Noi, Valentina Meşină, recunoaşte că majoritatea străzilor sunt într-o stare deplorabilă. Ea spune că sătenii au contribuit cu peste două milioane de lei.

"Primăria a alocat doar beton, restul lucrărilor de nivelare a drumului, pietriş spart, plasă sudată şi toate lucrările de manoperă au fost contribuţia sătenilor. S-au reparat 11 sectoare de drum, dar la acestea 11 sectoare au fost alte patru sectoare unde primăria a venit cu contribuţia zero", a declarat Valentina Meşină.

În comuna Ruseştii Noi locuiesc aproximativ şase mii de oameni.