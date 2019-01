Sătenii din Hârtopul Mare s-au delectat cu cea mai bună pomană a porcului, în ajun de Anul Nou pe vechi

În ajun de Anul Nou pe vechi, sătenii din Hârtopul Mare, raionul Criuleni, s-au delectat cu cea mai bună pomană a porcului. Nu a lipsit nici izvarul.

Festinul a fost pus la cale de autorităţile locale.



"Super, gustos. Mulţumim celor care le-au pregătit", a spus o femeie.



"Frumos este organizat totul. Totul a fost foarte gustos şi mai ales că mâncăm afară, parcă e şi mai gustos", a menţionat o altă localnică.



"Am mâncat şi a fost gustos, acum mă încălzesc cu un vin fiert", a afirmat un bărbat.



"Oamenii au avut parte de cadouri, mai ales copiii. Din localnici au servit câte o gură de izvar, câte o bucăţică de carne, cum am spus, din pomana porcului, mămăliguţă", a declarat Anatolie Delimarschi, primarului satului Hârtopul Mare, Criuleni.



Ideea de a organiza "Pomana porcului" a venit de la preşedintele degrevat al raionului Criuleni Veaceslav Burlac, prezent la eveniment.



"Am decis să readucem această tradiţie frumoasă în satele noastre. La ziua de azi suntem în a patra localitate din raionul Criuleni şi mâine, de Sfântul Vasile, suntem deja la Paşcani. În fiecare localitate din raionul nostru o să mergem cu aceste sărbători frumoase şi cu aşa-numita pomana porcului", a precizat Veaceslav Burlac, preşedinte degrevat din funcţie al raionului Criuleni.



Tradiţional, sătenii au fost uraţi de mai multe cete din localitate.