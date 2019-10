Satele Rădeni și Greblești vor deveni mai verzi. Peste 500 de copaci au fost plantați de către voluntari

foto: publika.md

Au decis să planteze pentru viitorul Moldovei. Peste două sute de voluntari s-au mobilizat și au sădit peste 500 de copaci, printre care tei, arțari şi nuci. Acțiunea a avut loc în localitățile Greblești și Rădeni, din raionul Strășeni, la inițiativa unei firme producătoare de mobilă.



”Fabrica noastră confecționează mobilă din lemn, de aceea considerăm că este corect, ca pentru fiecare unitate de mobilă vândută, să plantăm un copac. Este deja a două oară, în acest an, când facem astfel de acțiune”.



”Am venit pentru viitorul copiilor noștri. Utilizăm, zi de zi, hârtie, rechizite școlare, bănci, mobilă. Toate acestea sunt din fondul resurselor pământului nostru, care se epuizează, puțin câte puțin. Și așa dăm un exemplu generației tinere”.



În ajutorul voluntarilor au sărit și sătenii, care spun că sunt mândri să contribuie la înverzirea locului de baștină.



”Astăzi am ieșit toți împreună să plantăm niște copaci. Contribuim la înverzirea plaiului nostru. Suntem bucuroși că am nimerit și noi în această campanie”.



”Suntem mândri că putem contribui și noi la înverzire, să fie frumos în sat. Punem nuci, tei, arțari. Sperăm să culegem roadă de nuci”.



Participanții la acțiune au avut posibilitatea să-și personalizeze arborele pe care l-au plantat.



Organizatorii evenimentului speră că la această idee vor adera și alți agenți economici care folosesc lemn în producție.



”Am hotărât că ar fi corect să răsplătim natura pentru resursele pe care ni le oferă. Astfel, pentru fiecare unitate de mobilă care conține lemn, noi plantăm câte un pom. Aici nu am ales întâmplător locul. Chiar unde ne aflăm acum, anterior a fost gunoiște. De aceasta ne-am gândit că ar fi frumos ca sătenii să aibă un parc, în loc de gunoiște”, a spus directoarea unei fabrici de mobilă, Veronica Storoj.



Evenimentul ”Plantăm pentru Moldova” a ajuns la cea de a doua ediție. În primăvara acestui an, voluntarii au mers în satul Cotul Morii, raionul Hâncești, unde au plantat peste o mie de copaci.