Satele, în capcana nămeților. La nord stratul de zăpadă atinge 25 de centimetri

foto: publika.md

Ninsorile i-au pus la lucru și pe oamenii de la sate. La nord, unde stratul de zăpadă atinge 25 de centimetri, gospodarii au curățat omătul din fața porților.



Sătenii nu se aşteptau că ninsorile prognozate pentru mijlocul lunii martie vor fi atât de puternice.



"Nu m-am gândit, dar dacă a dat Dumnezeu, ce o să facem. Noi și ieri am curățit de două ori și acum, azi dimineață, până la 7 iar am curățit, dar oleacă mi-a mai rămas aici."



În ciuda schimbării bruște a vremii, agricultorii sunt liniștiți, pentru că, potrivit lor, culturile nu au intrat în perioada de vegetație și nu vor fi afectate. Totuși, ninsoarea le-a dat peste cap planurile unor fermieri.



"În comparație cu alți, anul trecut, pe vremea asta, am semănat sfecla de zahăr, dar anul acesta, se întârzie. Desigur că va influența, pentru că sfecla de zahăr este o cultură, cu cât e mai mare perioada de vegetație, cu atât e mai mare roada", a spus fermierul, Nicolae Chihai.



Dacă grânarii nu-şi fac probleme din cauza stratului gros de zăpadă, drumarii s-au spetit de zori. După ce au terminat de curăţat şoselele naţionale.



"Se mai lucrează la lărgirea acostamentelor, pentru că transmit și pe zilele următoare precipitații, la presurări, accesul la școli, de unde mai vin semnale din teritoriu", a spus directorul adjunct al Întreprinderii "Drumuri Bălți", Dorin Pintea.



Potrivit Ministerului Educaţiei, în această dimineaţă, cel puţin 140 de elevi din patru raioane nu au ajuns la şcoală după ce autobuzele au rămas înzăpezite.