Satele din Republica Moldova au rămas fără programul "Drumuri Bune". În acest an, drumurile din ţară vor fi doar întreținute

Satele din Republica Moldova au rămas fără programul "Drumuri Bune". Deşi, bugetul a fost votat de deputaţi, banii aşa şi nu au fost alocaţi. Administraţia de Stat a Drumurilor declară că nu sunt bani pentru reparaţia arterelor din sate, însă din ce motiv, nu se ştie. În acest an, drumurile din ţară vor fi doar întreținute, aşa că satele rămân să se înece în continuare în noroi, fără vreo speranţă la un gram de asfalt.

Satul Ruseştii Noi din raionul Ialoveni urma şi în acest an să primească 1,2 milioane de lei pentru asfaltarea unei secțiuni de drum din localitate. Aşa că, marea i-a fost mirarea primarului când a aflat că, de fapt, în Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 au fost publicate cheltuielile pentru anul trecut al programului, nu şi bugetul pentru 2021.



"Banii pentru drumuri bune au fost preconizaţi, dar nu sunt resurse suficiente pentru a fi finanţate.", a declarat Valentina Meşină, primar Ruseştii Noi.



Primarul spune că are la dispoziţie doar 675 de mii de lei din bugetul local pentru reparaţia a trei tronsoane de drum. Asta în timp ce pe masă are 33 de cereri din partea sătenilor.



"Dacă facem un calcul, exact 30 de ani este necesar pentru a soluţiona cererile sătenilor."



Dezamăgiţi, localnicii spun că au aşteptat în acest an prin cadrul programului "Drumuri bune" să fie asfaltat drumul din imagini, care este unul strategic pentru sat. Oamenii susțin că de câteva ori pe an pun mână de la mână şi toarnă pietriş pentru ca şoferii să poată ridica dealul, însă la fiecare ploaie banii şi pietrişul este dus pe apa sîmbetei.



"Transportul îl lăsăm, îl lăsăm în vale la şosea, prin glod mergem, deja nu ştiu câţi ani am contribuit cu pietriş,dar avem dealurile de unde se scurge apa, acest lucru se întâmplă la nesfârşit."



În plus, acest drum duce şi spre sondele de aprovizionare cu apă, iar în caz de defecţiune, satul rămâne fără apă, întrucât maşinile specializate nu vor putea urca dealul înnămolit.



"Este un drum strategic pentru că agricultorii au vii, livezi şi nu pot duce marfa la depozite.", a adăugat Valentina Meşină, primar Ruseştii Noi.



Alt sat, aceeaşi dezamăgire.



"Datorită programului drumuri bune, în acest an, primarul comunei Gangura ar fi putut reabilita drumul principal din satul Alexandrovca. Aici, in doi ani, au fost asfaltați 800 de metri, iar ceilalţi 800 de metri rămân neasfaltați deocamdată. Primarul spune că are bani doar pentru 400 de metri, iar ceilalţi urmau a fi asfaltați din cadrul programului "Drumuri Bune 2021."



Primarul din Gangura spune că datorită acestui program, în trei ani au fost asfaltați doi kilometri de străzi şi a turnat opt kilometri de pietriş. Acum bani în buget sunt doar pentru plombarea găurilor.



"La început a fost o bucurie, am crezut că au fost planificate resurse financiare pentru proiectul Drumuri Bune anul 2021, dar după ce am intrat în esenţă am văzut că au fost publicate resursele financiare pentru anul 2020, care au fost executate lucrările.", a declarat Marcel Bobeica, primar comuna Gangura, Ialoveni.



Reprezentanții Administraţiei de Stat a Drumurilor nu ne-au putut explica de ce în acest an nu s-au alocat bani pentru proiectul "Drumuri Bune."



" - Dar a fost anulat acest proiect? - Nu că a fost anulat, pur şi simplu nu au fost prevăzuţi bani.", a declarat Ion Drucec, director adjunct Administraţia de Stat a Drumurilor.



Programul "Drumuri Bune" a apărut în anul 2018, iar de atunci, anual aproximativ un miliard de lei au fost distribuiţi primarilor din sate pentru reparaţia străzilor.